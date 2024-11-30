下月展市場意向調查 倘「計唔掂數」可提出 按情况調整招標要求

政府昨公布3個試點的「基線情景」，即就各塊土地訂立具體用地分佈、各地盤面積、住宅地積比、對發展商的要求等。發展局發言人表示「片區開發」屬新嘗試，因此很想在招標前先聽市場意見，否則若閉門造車，「可能帶來一些後果我們（政府）未必想見到」。發言人稱蒐集意見後會再分析，視乎情况調整最終招標要求。

發展局料會就片區開發細節收到不同發展商的意見。被問到最終會以何準則定奪投標方案、如何避免予人「偏幫」某些發展商之感，局方表示，不論是目前的「基線情景」抑或最終招標要求，相關資訊都會公開，以讓公眾監察。

冀了解發展商怎看「分期付地價」

發展局擬透過EOI了解市場就片區開發的各類關注。財務方面，發展局表示傳統而言地價需一次過繳付，惟片區發展年期較長，成本及風險較高，冀了解發展商對於「分期付地價」的看法。另外，一些發展商在北都其他地方擁有土地，若發展商主動向政府交出土地，發展局亦期望了解，若政府容許以這些土地價值扣減片區的應付地價，會否增加他們參與片區開發的誘因。

發展局亦期望了解業界對個別片區的發展意向。以新田科技城的片區為例，政府現提出發展商僅需為3幅創科用地做平整工程，業界會否有意進一步按照政府的創科產業規劃，與政府合組公司共同出資興建、批租和管理創科園區等，抑或由發展商自行發展；而現時傳統土地契約長達50年期，發展商會否期望縮短等。