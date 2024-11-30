洪水橋主力高端服務物流 粉嶺北重房屋供應

發展局昨交代3個片區擬議的發展詳情、定位及交通配套等，可發展私人住宅的樓面面積由10萬平方米至41萬平方米不等。政府對3個片區各有要求，其中佔地12.5公頃的「洪水橋／厦村」片區，要平整及興建上蓋物業的包括2幅住宅及1幅「企業及科技園」用地；有4幅、近半地面面積的土地在平整後需交還政府；另要替政府興建道路、步行街及休憩用地。

粉嶺北1公頃建現代產業大樓

佔地15.9公頃的「粉嶺北」片區，政府除要求發展商在3幅住宅用地平整及興建單位，另要平整巴士廠用地、「政府、機構或社區」用地、鄉村遷置用地，再交還政府。而在一幅約5公頃的物流設施用地上，發展商要在其中1公頃興建一座總樓面面積5萬平方米的多層式現代產業大樓，供安置受北都發展影響的業戶。

「新田科技城」片區佔地18.6公頃，涉10幅用地，當中3幅住宅地發展商可自行發展，另6幅創新及科技用地、「政府、機構或社區」用地平整後要交還政府；餘下0.37公頃休憩用地，發展商平整並建造休憩設施後再交還政府。

發展局：3片區交通便利

發展局形容3個片區位置均交通便利。其中「洪水橋／厦村」片區內的私營房屋用地，鄰近的屯馬線洪水橋站預計2030年落成啟用；而未來連接洪水橋至前海的港深西部鐵路料於明年勘查及設計。至於日後經交椅洲人工島來往港島西及洪水橋的鐵路亦在規劃中。

至於「粉嶺北」片區，發展局表示來往鄰近的港鐵上水站及粉嶺站，以及羅湖、文錦渡及香園圍口岸的車程均在10分鐘內，有利跨境物流業務。而「新田科技城」片區來往北環線古洞站的車程約5分鐘，該站料2027年落成；從片區來往規劃中的北環線新田站及鄰近洲頭的北環線支線鐵路站，車程約3分鐘。