測量師稱科技城潛力大 學者：另兩處較難吸產業發展

粉嶺北主打物流 料經濟動力不大

張翹楚續指出，粉嶺北屬較成熟地區，政府主打較靜態的物流業務，片區共15.9公頃，當中物流設施用地佔5.2公頃或33%，相信是物流業要求的人手，未必如想像般多，特別是做第三方物流（Third-Party Logistics），人手需求更小，意味該片區經濟動力不會太大。至於洪水橋/厦村，雖然亦有土地作企業及科技園用地，涉及約5.55公頃，佔片區12.5公頃的約44%，但規模不及新田科技城大。張翹楚提到，交通配套、特別是鐵路的走線，是發展的一個重要因素。

另外，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，3個片區中，以新田科技城的發展可持續性較長遠一點，因科技城有產業發展，人力資源方面可作跨境安排，加上片區中有住宅、學校等，將能匯集到科技人才。至於粉嶺北、洪水橋/厦村，料較難吸引產業發展，而純粹住宅發展亦不算吸引。被問及各片區工程費不菲，涉逾100億元，要由發展商負責費用會否令項目欠缺吸引力，莊太量稱取決於銀行界是否願意批出相關貸款。

高力倡地價採市價 減需建公共設施

此外，高力香港研究部主管李婉茵表示，片區開發試點計劃有助加快北部都會區發展，而從試點計劃中汲取的經驗，可能有助於擴大大規模土地處置方式的應用，進一步加快整個北都發展，建議政府探討以市場價格考慮地價，並盡量減少中標者需要興建的公共設施，以幫助降低建設成本。