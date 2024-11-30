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35企簽合作涉千億投資 潤地明年伙新世界動工

【明報專訊】政府昨舉行參與北部都會區發展簽署儀式，同場有35間企業代表簽署「企業之間就與北部都會區發展有關項目」參與書，總投資金額逾1000億元。其中華潤置地（海外）主席常穎稱，正推動與新世界發展簽署的北都合作協議相關前期工作，料明年啟動建設。中銀香港副總裁王化斌則說，昨與9間企業簽署涉逾200億元合作協議，又說兩年前已公布有關北都的《綜合金融服務方案》，反映集團對北都發展與建設的信心和決心。

信和：歡迎港府開放思維新嘗試

被問到目前經濟情况不理想，企業將如何投資，信和集團副主席黃永光歡迎港府以開放思維作新嘗試，當政府公布市場意向調查後，將與團隊積極研究。他形容北都發展藍圖非常完整，涵蓋第三間醫學院、大學城及創科項目，認為潛力非常高。

政府本月中公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，目標2030年深港園區形成協同機制，而2035年則形成「全面發展格局」。港深創科園行政總裁馬惟善稱，將以該兩個時間為目標，其中首3座大樓本年底起陸續建成。他又說，昨與第64個合作伙伴簽署備忘錄，未來會繼續在海內外發掘及招攬頂尖的科研機構、大學、企業、人才，期望河套香港園區成為世界級創新樞紐。

中電：已預留足夠電力

中電表示，其供電系統已預留足夠電力，滿足包括新田科技城、沙嶺數據中心及超算中心等設施的電力需求。

中國建設銀行（亞洲）稱分別與港鐵及中華煤氣簽署戰略合作協議，推進北都基礎建設及能源解決方案，促進區內可持續發展。

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