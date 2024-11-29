新客運設施未啟用 三跑建設費收多10年

T2客運廊2號客運大樓料今年完工

根據機管局三跑系統網站，工程項目時間表顯示建造T2客運廊及擴建2號客運大樓工程將於今年完成。

機管局2019年提出機場城市願景，包括發展三跑系統、擴大客運大樓及停機坪容量、發展SKYCITY航天城、發展亞洲國際博覽館及香港口岸上蓋發展。當中機場三跑系統昨起啟用，北跑道會用作降落，中跑道負責起飛，南跑道則同時負責升降。

至於其他新發展項目預計2026至2031年落成，包括構建首個匯聚藝術創作、鑑賞及交易的藝術產業生態圈，以及全港首個為藝術品儲存而建造的大型倉儲設施；發展亞洲博覽館第二期，將設可容納2萬人的室內表演場地；建造全港最大型的遊艇港灣及配套設施；開設空運鮮活市集等。

另外，三跑系統建造費涉1415億元，機管局向乘客徵收機場建設費用以填補當中約260億元工程費，最初估計收取至2030/31年，因新冠疫情影響而延長至2033/34年，直至償還相關債務，乘客每買一張機票便要付90至180元機場建設費。