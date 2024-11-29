三跑啟用 李促恢復運力再創客貨量高峰

學者：可選升降時刻增 助吸航企

中大航空政策研究中心主任袁志樂預料，三跑系統有助吸引航空公司來港，航空公司可選的航班升降時刻變多，新的航空公司包括廉航能選擇較佳時間，因以往廉航來港大多需選擇較差時間如深夜時段，對乘客吸引力較低，或影響航空公司考慮是否來港。

機管局：全力推進「機場城市」計劃

三跑系統項目包括填海拓地約650公頃，面積相當於34個維多利亞公園。新建的北跑道2022年11月啟用，同時暫時關閉中跑道重新配置，重新配置的中跑道昨日啟用。機管局主席林天福日前稱，三跑運作首半年可由每小時最多處理70架次飛機升降增至75架次，再逐步增至102架次。

林天福昨致辭稱，三跑系統將大幅提升機場運力，預期未來10年可達標處理1.2億人次客運量及1000萬公噸貨運量，積極配合國家一帶一路網絡，成為國家對外開放、提升國際聯繫的重要跳板，又說三跑系統啟用後機管局將全力推進「機場城市」計劃。

民航局：國家對外開放注新動力

國家交通運輸部副部長徐成光亦稱，交通部高度重視與香港交通運輸領域交流合作，為支持本港提升國際航運中心、航空樞紐、物流樞紐的地位，提出一系列支持政策。國家民航局副局長梁楠則說，民航局一直關心支援三跑道系統建設，包括曾調動無線電導航頻率資源予三跑系統使用，認為三跑系統將為香港經濟社會發展，以及國家對外開放注入新動力。

啟用典禮結束後，機管局昨午約3時50分安排3架航機於3條跑道升降，降落北跑道為舟山抵港大灣區航空HB861，南跑道起飛為香港航空往東京航班HX610，中跑道起飛則是國泰航空特別航班CX8333。機管局亦舉辦首航體驗活動，邀請約130名學生登上國泰客機，實政圓桌立法會議員田北辰亦屬「座上客」，帶14名屯門區學生一起乘坐飛機。至於HX610則由港航總裁兼機師孫劍鋒親自駕駛。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示，將致力不斷擴充機隊及開拓飛行網絡，以配合客戶日殷的需求、加強香港與世界各地聯繫，以及為鞏固香港國際航空樞紐地位貢獻。

香港航空表示，將把握三跑的機遇，包括善用「機場城市」建設及周邊航空網絡，深化與大灣區城市合作，例如透過港珠澳大橋實現「空—陸—空」無縫轉乘，為旅客提供更便捷出行體驗。港航稱，冬季起將加開首爾及東京航班，分別加至每日兩班及5班，札幌航班亦增至每日一班，仙台航線將於12月開通，黃金海岸和溫哥華航線明年1月恢復，以表明對三跑容量的信心。