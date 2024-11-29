高級中菜廳獲清真認證 盼讓穆斯林體驗「正宗」

位於中環IFC的唐述，會供應20款清真認證中式菜。營運及廚藝總監（中式菜系）周世韜表示，穆斯林客群對中菜認識不多，甚至從未品嘗過中菜，促使唐述萌生為穆斯林旅客帶來正宗中菜體驗的想法，冀讓更多旅客探索中菜文化，強調會繼續致力為穆斯林旅客帶來優質中菜體驗。

130餐廳已認證 39酒店獲評級

旅發局早前委聘國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」進行一系列工作，包括與本地清真認證機構回教信託基金總會合作，推廣現有的認證及鼓勵餐廳申請，以及為酒店、景點評級等。目前逾130間餐廳已完成認證，另有39間酒店取得評級，當中海洋公園萬豪酒店在1至7級評級中取得第5級評級。

旅發局預計，至2028年全球將有2.3億穆斯林旅客，全球旅遊收入達2250億美元，亦預測至2034年全球有逾24億穆斯林人口。旅發局副總幹事葉貞德表示，中東的海灣合作地區國家及馬來西亞等東南亞國家擁有龐大穆斯林人口，認為穆斯林是非常具潛力及消費力的客群，當局會運用多元化策略打造香港成「穆斯林友善」旅遊目的地。

旅發局亦透過不同渠道加強吸引穆斯林旅客來港，包括於DiscoverHongKong平台推出穆斯林旅遊專頁，整合美食、酒店住宿、祈禱設施等，提供4種不同語言，旅發局稱會持續更新，確保旅客及業界掌握最新資訊。