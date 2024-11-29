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一簽多行「快有消息」 業界盼聖誕前 議員稱零售「轉機」 籲趁勢推特色產品

【明報專訊】港府早前已向中央請求恢復深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，中央有關部門稱將積極研究加速推進，特首李家超昨稱「相信很快會有消息」。旅遊、零售及餐飲業界均期望中央盡快批准，必定有助業界增加生意。立法會批發及零售界議員邵家輝呼籲業界趁機推出特色產品，若能適時推出產品及優惠相信可相得益彰。業界則冀措施能在聖誕前實行以刺激市道。

李家超昨出席兩項活動時均提到，中央政府一直重視和考慮進一步優化內地居民來港簽注安排，有關部門積極研究，加速推進，他相信很快會有消息。他說，有關安排將為香港的經濟活力和商機注入無比動力，旅客數字將大增，進一步刺激旅遊、零售、餐飲等行業的營業額和收益，強調港府各單位將全力做好配合工作。

邵家輝料逐步擴「一周一行」試點

邵家輝表示，近年不同業界都面對經營艱難，冀中央盡快批准恢復深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」，形容是零售業「轉機」。他相信當局會逐步擴大「一周一行」試點城市，稱近年內地客喜歡到全港18區深度遊，不再只集中旅遊旺區，認為本港承載力足夠應付恢復「一簽多行」及擴大「一周一行」後旅客數目，但業界會適時留意承載力。

旅議會總幹事楊淑芬指出，12月是本港旅遊旺季，若能在聖誕假期前恢復及擴大個人遊簽注，必定能振興本地經濟。她相信當局未必會一次擴大「一周一行」至所有城市，認為可優先擴大至廣州及珠海等經濟較好的城市。她預料，屆時大部分旅客不會過夜，又相信該批旅客非首次來港，認為業界推出的半天深度遊產品具吸引力。至於屆時會否重現「水貨潮」，她說近年旅客消費模式已變，毋須再走水貨。

飲食界：轉深度遊消費減 客增仍受益

旅遊促進會總幹事崔定邦亦冀中央盡快批准措施，相信能促進兩地人員往來及刺激本地經濟。餐飲聯業協會會長黃家和稱，若能在聖誕前恢復及擴大個人遊簽注，有助刺激飲食業生意。他說近年內地旅客轉向深度遊，即使旅客消費力減弱，只要人數上升，業界必定受益。

內地政府2009年為合資格深圳永久居民引入「一簽多行」。根據載於旅發局訪港旅客分析報告的離港旅客問卷調查（該調查每次會訪問3.8萬至5.8萬離港旅客），2009年起至2015年來自深圳的過夜旅客佔整體內地過夜旅客介乎12.1%至15.8%，自2015年4月深圳當局改以「一周一行」代替後，比率由同年的13.5%攀升至2019年的21.5%。

立法會秘書處資料研究組刊物《數據透視》顯示，過夜旅客在港購物開支減少，用於購物開支的比例由2018年的51%跌至今年上半年的41%，同期住宿及餐飲消費則分別增加3至5個百分點。

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相關字詞﹕自由行旅客 一周一行 一簽多行

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