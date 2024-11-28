明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

審計署促理大遵契開放公眾範圍 校方：沒責任全校開放 有講師促撤管制增便利 學生憂客湧盼保留

【明報專訊】繼去年審計署查核中文大學，再有資助大學被獨立審查，昨公布的新一份審計報告涵蓋理大校舍的維修保養。5年前反修例事件理大爆發劇烈衝突，大範圍受破壞，至今未全面對外開放。審計署指出，理大須遵從土地契約的公眾範圍規定，讓公眾自由進出指定範圍，需適時調整措施；理大引述土地契約稱「沒責任向所有公眾人士開放校園的全部範圍」。有理大講師認為大學應盡量便利公眾出入，亦有學生稱近年很多內地客到校「打卡」，認為管制合宜。

審計報告昨指出，「2019年黑暴動亂對理大校舍造成廣泛破壞」，事後校方加強保安，署方留意到大眾不時關注理大的校園開放政策，認為校方要留意最新情况，適時調整保安措施，並須遵從土地契約訂明的公眾範圍規定（見表）。理大稱一直遵從契約，但沒責任向所有公眾開放校園的全部範圍，強調設登記系統讓訪客進校。

曾稱需5億修復校園 至去年未花一半

此外，校方2019年底曾估算耗用5.28億元修復校園和加強保安，惟截至去年6月總開支為2.36億元，理大解釋因「面對極度不確定的特殊情况」，並透過不斷改進，減省成本。

本報記者昨午到理大隨機向10名學生、一名講師及兩名公眾人士詢問對出入管制看法，當中共4名師生建議大學盡早撤走管制，其餘擔憂開放導致大量遊客湧入、影響安全，以及認為「拍卡」入校對學生限制不大為由，認同保留管制。

講師：公開講座須先報名 礙參與

理大應用社會科學系講師梁志遠認為，大學受公帑資助，亦屬社會交流重地，理解有大學面對旅客過多的問題，但認為應盡量便利公眾出入，「幾年前發生一些事才變化（設閘機），那些事現在都已過去，沒有安全問題」。他說，下周將在校內舉辦大澳棚屋的公開講座及展覽，但因受管制，公眾須先報名方可參觀，認為多少造成阻礙，例如長者未必懂使用電子碼入校。

理大昨回覆本報稱，校內約4萬名教職員和學生，位處市中心，地小人多，空間嚴重不足，需有效地控制和管理人流，確保教與學、師生校園生活等不受影響。

另外，比對去年審計報告稱中大沒於招標文件列明維護國安條款，今次理大被查核的範疇不涉國安。被問及為何以不同尺度審查各資助大學，審計署昨稱「一向須以選擇方式進行審計」，考慮重要性、時間性、涉及公帑及風險等因素。

逾半工程偷步施工 校方認疏漏

新一份審計報告亦稱理大逾半工程獲施工令前已動工，校方回覆本報時承認曾有文書檔案紀錄疏漏，現在基本已穩妥完成工作。

明報記者

（審計報告）

上 / 下一篇新聞