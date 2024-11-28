審計署促理大遵契開放公眾範圍 校方：沒責任全校開放 有講師促撤管制增便利 學生憂客湧盼保留

審計報告昨指出，「2019年黑暴動亂對理大校舍造成廣泛破壞」，事後校方加強保安，署方留意到大眾不時關注理大的校園開放政策，認為校方要留意最新情况，適時調整保安措施，並須遵從土地契約訂明的公眾範圍規定（見表）。理大稱一直遵從契約，但沒責任向所有公眾開放校園的全部範圍，強調設登記系統讓訪客進校。

曾稱需5億修復校園 至去年未花一半

此外，校方2019年底曾估算耗用5.28億元修復校園和加強保安，惟截至去年6月總開支為2.36億元，理大解釋因「面對極度不確定的特殊情况」，並透過不斷改進，減省成本。

本報記者昨午到理大隨機向10名學生、一名講師及兩名公眾人士詢問對出入管制看法，當中共4名師生建議大學盡早撤走管制，其餘擔憂開放導致大量遊客湧入、影響安全，以及認為「拍卡」入校對學生限制不大為由，認同保留管制。

講師：公開講座須先報名 礙參與

理大應用社會科學系講師梁志遠認為，大學受公帑資助，亦屬社會交流重地，理解有大學面對旅客過多的問題，但認為應盡量便利公眾出入，「幾年前發生一些事才變化（設閘機），那些事現在都已過去，沒有安全問題」。他說，下周將在校內舉辦大澳棚屋的公開講座及展覽，但因受管制，公眾須先報名方可參觀，認為多少造成阻礙，例如長者未必懂使用電子碼入校。

理大昨回覆本報稱，校內約4萬名教職員和學生，位處市中心，地小人多，空間嚴重不足，需有效地控制和管理人流，確保教與學、師生校園生活等不受影響。

另外，比對去年審計報告稱中大沒於招標文件列明維護國安條款，今次理大被查核的範疇不涉國安。被問及為何以不同尺度審查各資助大學，審計署昨稱「一向須以選擇方式進行審計」，考慮重要性、時間性、涉及公帑及風險等因素。

逾半工程偷步施工 校方認疏漏

新一份審計報告亦稱理大逾半工程獲施工令前已動工，校方回覆本報時承認曾有文書檔案紀錄疏漏，現在基本已穩妥完成工作。

明報記者

（審計報告）