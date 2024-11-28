王冬勝空降掌港大校委 接替王沛詩 任滿成員全換 6新人4兼政協人代

調研小組續運作 稱助新班子

至於政府介入港大風波時委任的調研小組將繼續運作，政府稱小組會「協助新組成的校委會及校方配合運作」，教育局回覆本報時無披露小組運作到何時。

據本報統計，連同本身是全國政協的王冬勝及新委任的港區人代兼議員陳仲尼、全國政協常委施榮懷及全國政協容永祺，全部24名校委中有10人是現任或曾任人大或政協，包括市政協。

在美國就學的王冬勝「空降」掌港大校委會，是近年少數未擔任過校委的校委會主席，他早年曾任科大校董及教資會成員；至於非港大校友出任校委會主席則有先例，包括楊鐵樑、馮國經、李國章等。另陳仲尼現為科大校董，任期至明年7月，他回覆稱科大任命由政府安排。容永祺及施榮懷則分別任科大及理大的顧問委員會成員。

曾任校委多年的港大基金副主席潘燊昌向本報說，校友都希望隨着新校委會組成，「可以放下過去的事」，他形容過去風波源於缺乏溝通，相信王冬勝任銀行多年，明白大機構運作。他續說，調研小組是特別組成，當工作完成、沒需要便可撤出，「永遠都存在，就疊牀架屋」。

卸任石禮謙：真理必勝 江樂士：經歷具啟示

曾公開抨擊校委會繞過校長委任副校的前議員兼資深校委石禮謙以短訊回覆本報說不評論卸任，「人在做，天在看，the truths prevail（真理必勝）」。只任一屆便卸任的前刑檢專員江樂士則形容近3年經歷具啟示（revelatory）及精彩（fascinating），希望新團隊在王沛詩團隊打下的基礎上得到應有合作。

李家超稱帶來新氣象 港大：尊重決定

對比過去的公布，今次新聞稿未由教育局長發表評語逐一介紹新主席及感謝卸任主席貢獻，而是整體提及「現屆校委會主席及各委員會成員」數年內努力推進港大發展，QS排名升至第17位歷史新高，並由特首李家超感謝王沛詩及5名校委「任期期間的工作和努力」，期望新任命「帶來港大管治新氣象、新動力，開啟管治新篇章」。港大則發表60字新聞稿稱尊重校監的委任決定，未提及新舊主席。王沛詩未有回覆查詢。

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