產業化助力市場 為商藝界拉紅線

鼓勵商場增文創設施

《藍圖》提及多項推動產業化措施（見表2），包括鼓勵發展商在其項目例如商場等，加入文化藝術和創意產業設施；推動藝團和藝術工作者與私營機構和贊助人聯繫，讓商界支持有潛質者；另會為藝團、藝術工作者和藝廊等提供平台，以洽談商業或其他合作。

黑國強從事藝術品交易，他以新加坡為例，當地設有銷售稅和藝術品入口稅項，但亦設立指定免稅港口，在相關港口設配套設施，作展示及場外交易用途等。他說，香港本身已是免稅港，政府需考慮如何進一步提供誘因吸引藝術品在港交易、儲存、認證。他建議政府考慮就企業收藏藝術品提供稅務寬減。

黑國強：多中小場地便利吸投資

黑國強認為要商界積極參與，「對商界而言很簡單、計數而已」；藝術品交易業界從沒要求資助，需要的是政策或設施便利，舉例有更多中小型展覽場地比有大型場地更緊要，因操作大型場地涉及成本，而一旦設施便利，便「不需下下要商界或投資者在中環海濱搭帳篷」，將可吸引商界更多投資。

劇團：獲商界撐可「自負盈虧」

「爆炸戲棚」創辦人陳恩碩認為，政府若能如《藍圖》提及推動商界支持藝團，對他們會有幫助，舉例不少劇團依賴政府資助，若令商界見到舞台劇的商業價值並投資，可令業界有更多資源，將有更多劇團可走「自負盈虧」路線。