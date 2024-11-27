藝團資助擬設「進出機制」 專家評審 大劇團質疑已少人入行 小劇團歡迎助上游

現時政府每年會向九大藝團提供資助，包括香港芭蕾舞團、香港管弦樂團和香港話劇團等。《藍圖》提出要檢討包括主要表演藝團、中小型藝團和粵劇的資助制度，以及表演場地的預訂分配制度，亦會建立主要表演藝團的「進出機制」。

霍啟剛：藍圖元素納評核標準

身兼立法會議員的藝發局主席霍啟剛稱，會深入檢討制度，包括檢視不同藝團年度資助的評核機制與進出機制，削減不達標藝團資助，並令更多表現優越的藝團可「上車」，冀達到「賞罰分明」。就評核標準及評審人選，他說評審結果會由專家決定，而非某「小組」或「大會」；並會將《藍圖》元素融入評核標準，強調不會根據藝團規模、使用資金評定優劣。

「進念‧二十面體」聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威向本報稱，不知當局建立「進出機制」目的，形容本港藝術行業是「厭惡性行業」，已少人入行，認為要先令行業有安全感，才會有更多人願入行。對於當局將檢討資助藝團制度，他說九大藝團每年需就資助提交報告，相信很多中小型藝團未必想每年應付大量行政工作，「很多藝術家只是想搞藝術」。

楊潤雄稱檢討需否引導藝團

文體旅局長楊潤雄稱，相關機制已設立一段時間，是時候檢討機制引致的結果，以及是否需提供導向及方向引導藝團。至於主要藝團的「進出機制」，他說不排除日後有更多藝團加入，「會不會有十大、十一大或十二大？」同時亦有藝團有機會「畢業」，未必再要政府資助。

引例《大狀王》

霍：關注內地市場或助申

至於符合《藍圖》方向，例如配合愛國主義教育，會否成為批出資助的決定因素，霍啓剛稱並非「有邊個指標就一定好」，增加限制是為鼓勵業界創作時更多考慮市場因素；他以音樂劇《大狀王》在內地受歡迎為例，提醒業界關注內地市場或有助申請資助。楊潤雄稱，藝術水平自然會在評核標準內，但未來亦會根據賣座率等衡量資助與否，「從大眾推動藝術發展角度出發」，不會只按單一因素決定，會平衡整體。