明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

藝團資助擬設「進出機制」 專家評審 大劇團質疑已少人入行 小劇團歡迎助上游

【明報專訊】《文藝創意產業發展藍圖》提出全面檢討現時資助藝團制度，並建立主要表演藝團的「進出機制」，當局暫未交代機制詳細準則。屬政府資助九大藝團之一的「進念‧二十面體」認為，「（本地藝術行業）已經咁少人入行，如何進出呢？」小型藝團「音樂劇作」則歡迎「進出機制」，認為有助中小型藝團向上游，會視之為鞭策。

現時政府每年會向九大藝團提供資助，包括香港芭蕾舞團、香港管弦樂團和香港話劇團等。《藍圖》提出要檢討包括主要表演藝團、中小型藝團和粵劇的資助制度，以及表演場地的預訂分配制度，亦會建立主要表演藝團的「進出機制」。

霍啟剛：藍圖元素納評核標準

身兼立法會議員的藝發局主席霍啟剛稱，會深入檢討制度，包括檢視不同藝團年度資助的評核機制與進出機制，削減不達標藝團資助，並令更多表現優越的藝團可「上車」，冀達到「賞罰分明」。就評核標準及評審人選，他說評審結果會由專家決定，而非某「小組」或「大會」；並會將《藍圖》元素融入評核標準，強調不會根據藝團規模、使用資金評定優劣。

「進念‧二十面體」聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威向本報稱，不知當局建立「進出機制」目的，形容本港藝術行業是「厭惡性行業」，已少人入行，認為要先令行業有安全感，才會有更多人願入行。對於當局將檢討資助藝團制度，他說九大藝團每年需就資助提交報告，相信很多中小型藝團未必想每年應付大量行政工作，「很多藝術家只是想搞藝術」。

楊潤雄稱檢討需否引導藝團

文體旅局長楊潤雄稱，相關機制已設立一段時間，是時候檢討機制引致的結果，以及是否需提供導向及方向引導藝團。至於主要藝團的「進出機制」，他說不排除日後有更多藝團加入，「會不會有十大、十一大或十二大？」同時亦有藝團有機會「畢業」，未必再要政府資助。

引例《大狀王》

霍：關注內地市場或助申

至於符合《藍圖》方向，例如配合愛國主義教育，會否成為批出資助的決定因素，霍啓剛稱並非「有邊個指標就一定好」，增加限制是為鼓勵業界創作時更多考慮市場因素；他以音樂劇《大狀王》在內地受歡迎為例，提醒業界關注內地市場或有助申請資助。楊潤雄稱，藝術水平自然會在評核標準內，但未來亦會根據賣座率等衡量資助與否，「從大眾推動藝術發展角度出發」，不會只按單一因素決定，會平衡整體。

上 / 下一篇新聞