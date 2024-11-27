文創藍圖研准工廈改建小劇場 提升硬件擬允戲院表演 中小藝團歡迎稱減票房壓力

《藍圖》4個發展方向分別為「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」、「發展多元及國際化的文化藝術產業」、「建立國際平台，促進中外文化藝術交流」、「完善文藝創意產業生態圈」，每個方向分別有14至24項措施。其中，當局會完善博物館體系，包括期望明年在九龍公園歷史建築內設中華文化體驗館、規劃建設介紹國家發展和成就的博物館等。

多年稱因安全拒工廈表演

政府2018年起重啟「活化工廈」計劃，翌年放寬地契豁免書申請政策，准許工廈個別單位用作5類非工業用途，例如影音錄製室、電影公司等，但基於公眾及消防安全考慮，單位用途不涵蓋公開表演。當局有關說法至今年7月回應議員質詢時仍維持。不過，《藍圖》提出明年起研究容許將工廈單位改建為小型劇場或黑盒劇場，並容許戲院作現場表演，以提升表演場地硬件數量和質素。

演出須牌照 胡恩威冀鬆綁

根據《公眾娛樂場所條例》，任何人如在任何場所舉行公眾娛樂項目或活動，而營辦者有權控制公眾進入處所，均須申領公眾娛樂場所牌照。「進念‧二十面體」聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威認為，現行法例追不上時代，德國及日本相關法例較有彈性及因地制宜，冀當局拆牆鬆綁。

當局就《藍圖》徵詢藝文界意見，胡透露九大藝團一直提倡需設各自專屬劇場，有助建立及培養觀眾群，但有關意見似未被採納。他形容現時九大藝團「寄居」康文署場地，不時爭場，「何况中小型藝團呢？」他強調任何藝術表演最重要是場地，政府若要鞏固香港的中外文化藝術交流中心地位，應先檢討場地不足問題，「製造多些場地才可製造專業，有了專業才有產業」。

缺場地需爭 九大藝團爭設專場落空

「爆炸戲棚」創辦人陳恩碩稱，香港表演場地不足，如有更多不同種類表演空間，對業界有直接幫助，亦可減財政壓力，舉例如有容納數十人的場地，藝團便不需因使用百人場地而有票房壓力，令更多實驗性質作品萌生。

小型藝團「音樂劇作」藝術總監陳健迅歡迎當局研究放寬不同場地限制，特別是工廈，相信有助更多中小型藝團發展。至於爭場問題，他說業界與康文署一直有良好溝通，預約場地時署方會盡快幫忙，但場地及日期未必最理想，「各區大會堂等熱門場地就未必輪到中小型藝團」。

擴設施覓新地 改訂場政策

《藍圖》提出一系列措施提升表演場地硬件，包括改善和擴建博物館、圖書館、表演場地等文化設施，爭取資源並物色土地在新發展區興建表演場地和其他文創產業設施；亦會重訂文藝場地預訂政策，將專業表演與團體用途分開處理等。文體旅局長楊潤雄稱，期望文創產業的增加價值在10年後達2000億元，就業人數增至26.4萬，分別較2022年多近780億元及逾4.2萬人。

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