企業把握灣區新機遇 祁斌提4建議

原任中國投資有限責任公司副總經理的祁斌出身財金系統，早年於高盛集團等金融機構工作，及後先後任職中國證監會、北京證券期貨研究院，為首名金融出身的中聯辦官員。

倡持續改進治理水平

祁斌在粵港澳大灣區上市公司聯合會、民建聯等合辦的上市公司高峰論壇，向與會的大灣區上市公司提出4個建議，包括持續改進治理水平、提升市場一體化水平、積極賦能新的社會發展、拓展國際市場。他認為企業要持續提高營運水平和發展質量，以良好業績展示社會責任擔當，提升投資效益、信息透明度及投資價值，回報投資者的信任。

他提到，規則銜接和機制對接是大灣區建設的重中之重，呼籲大灣區上市公司要發揮熟悉兩地規則的優勢，用好中央的對港政策，「大膽試、大膽闖」，積極拓展大灣區市場，深度參與兩地金融市場互聯互通等。

他以美國市場為例，稱當地引領支持了一輪又一輪的科技浪潮，認為本港基礎研究實力雄厚、高端人才聚集，而大灣區內地城市的先進製造業發達，定能打造新的市場發展高地。

財政司長陳茂波在同一場合致辭稱，大灣區經濟規模已相當於中等規模的發達經濟體，為內地經濟活動最強、開放程度最高的地區之一，他認為本港在大灣區企業國際化的發展進程中可創造更大的價值和機遇。

陳提出，本港作為國際金融中心，一直為大灣區的企業提供國際化、高質量融資服務，這角色將日益重要；本港是大灣區以至全國企業「出海」的首選基地，指儘管國際貿易環境複雜多變，但內地在全球產業鏈將繼續保持不可替代的地位；本港在鞏固與先進經濟體的同時，也積極加深與東南亞和中東的新興市場的關係，以開拓更多新資金來源，促進更多雙向的資金流動和商務合作。