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多間地產商高層參與

【明報專訊】特首李家超昨日率團訪大灣區，多間大地產商派出高層參與，如新鴻基地產執行董事郭基煇、新世界發展執行董事鄭志雯、恒基地產主席李家傑、信和置業副主席黃永光等，未見長江和記系最高層的蹤影。據悉，和黃昨日有一名駐廣州的總經理參加活動。

有關代表團由約80人組成，出席者包括政務司長陳國基等多名官員及商界代表（見表）。李家超今日先返港，由陳國基繼續帶團。

粵港達成126合作項目

代表團首個活動為「粵港深化經貿投資合作交流會」，會上見證粵港雙方達成126個經貿合作項目，總值逾1000億元人民幣，當中有101個來自港商投資廣東，投資額超過910億元人民幣，涵蓋金融合作、現代物流、智能製造、生物醫藥、人工智能等範疇。

在交流會及晚宴結束後，陳國基與李家超昨晚先後分別帶團考察佛山嶺南天地，主要參觀祖廟及當區文創商店等。李家超到嶺南天地時現場下着雨，眾人一度冒雨遊覽，與李隨行的工商界代表包括郭基煇、旅發局主席彭耀佳等。沿途不時有人認出李家超，他們紛紛舉機拍照，有當地市民見到李家超時神情興奮趨前握手，無視保安阻撓。

陳國基昨午在廣州的交流會上發言，指香港是「超級聯繫人」和「超級增值人」，是內地企業做融資和拓展海外市場的首選平台。他說內地駐港企業數目已經超過2100家，而在香港上市的內地企業亦超過1400家，佔本港上市企業總數超過一半。

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