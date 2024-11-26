李家超率60代表訪灣區了解「片區開發」 工商界周五簽支持北都意向書

明報記者 蔡穎琳 佛山報道

周五河套考察 政府介紹北都規劃

民建聯發展事務發言人、立法會新界北議員劉國勳昨日透露，特區政府本周五將與企業實地考察河套區港深創科園及洪水橋/厦村新發展區，亦會介紹北都的整體規劃發展及3個片區開發試點，特首會設午宴，其後企業會簽署意向書。夏寶龍本月初出席工商界座談會時，呼籲工商界以實際行動愛國愛港；其後李家超被問到工商界有何實際行動支持本港發展，他舉例北都將推出「片區開發」計劃，期望商界從本港整體利益出發。

是次大灣區考察團由約80人組成，包括60多名工商界代表及多名政策局長（見表）。考察團首日抵達廣州後，下午出席「粵港深化經貿投資合作交流會」，晚上到佛山嶺南天地參觀，其後兩天會考察「片區」，例如中韓（惠州）產業園起步區。

消息人士形容，是次考察團以至周五考察北都的工作，與夏寶龍自去年起先後與國際及本港企業高層會面「一脈相承」，冀企業支持本港經濟發展。翻查資料，夏寶龍去年及今年均在深圳與太古集團行政總裁施銘倫會面，今年2月來港與商界代表會面，上月在北京先後會見匯豐及怡和主席。

李籲粵港工商界把握機遇深化合作

據了解，在昨日交流會上，廣東省副省長張新和陳國基先後推介廣東和香港發展，其中提及內地發展增長未及以往快速，但新能源產業增長達36%，外貿亦有雙位數增長，而低空經濟及綠色能源將為未來主要發展方向；本港金融業非常具優勢，可為大灣區企業面向世界的資金鏈。輝瑞中國區總裁彭振科和匯豐銀行主席王冬勝亦在會上分享各自在廣東的業務；美的集團副總裁王建國分享了集團港上市經驗。

李家超在交流會致辭稱，廣東和香港毗連相鄰、同根同源，多年來在經貿投資、旅遊文化、人文生活等往來密切，在不同領域全方位緊密合作，並鼓勵粵港兩地的工商界繼續把握機遇深化合作，為大灣區作為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地作更大貢獻。

黃坤明籲港企積極到粵投資

廣東省委書記黃坤明表示，大灣區基礎條件好，希望廣大香港企業堅定信心、抓住機遇，扎根大灣區、深耕大灣區，積極來粵投資實業、投資科技，又指廣東省政府將一如既往支持港企在粵發展，推進一流營商環境建設，致力構建完善的市場、產業、企業和服務體系。

鄭雁雄：香港終有「中國香港」樣子

中聯辦主任鄭雁雄致辭提到，希望兩地充分用好大灣區創新鏈產業鏈優勢，圍繞人工智能、生命科學、低空經濟、綠色發展等新興領域，加快培育打造產業新賽道，並形容本港經濟社會發展出現「可喜變化」，政治生態發生「深刻變化」，「飽經磨難的香港終於有了『中國香港』的樣子」。

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