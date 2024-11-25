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單車測試賽暢順 楊潤雄：冀大橋口岸「摸門釘」旅客諒解

【明報專訊】粵港澳公路單車賽暨第15屆全國運動會公路單車測試賽昨日在香港、珠海及澳門三地舉行，文化體育及旅遊局長楊潤雄於賽事完結後表示，測試賽運作暢順，無意外發生，67名車手中有3人未能完成香港段賽事。配合賽事舉行，港珠澳大橋口岸早上暫停通關6小時，其間有旅客在香港口岸「摸門釘」，楊回應稱賽事並非經常舉辦，冀市民及旅客諒解。

有選手稱賽事難在大橋迎側風

測試賽跨越港珠澳，全程230公里，香港段佔55.8公里。賽事早上9時在珠海市博物館起步，經澳門從港珠澳大橋進入香港，沿北大嶼山公路，途經迪士尼樂園度假區後折返，沿北大嶼山公路返回大橋，進入橫琴後回到珠海市博物館終點。

賽事由來自內蒙古的郝然以5小時15分18秒奪冠，亞軍及季軍分別由山東的苗城碩及天津的王瑞東奪得，港將劉允祐排全場第8名，以5小時15分51秒完成賽事。郝然表示，賽事難度主要在港珠澳大橋上，因大橋上沒遮擋物，車手需面對側風。賽會於迪士尼樂園附近的幻想道設觀賞區，近百人到場觀賽，昨早約11時車隊駛經觀賞區時，在場者隨即歡呼並揮動國旗及區旗，為車手打氣。

楊潤雄稱，是次測試賽的測試範疇包括路線、通關、應急救援等，整體運作非常暢順。他說，賽事準時開始，車隊昨早10時22分進入香港段，11時40分離開，全程1小時18分鐘，其間部分路段實施臨時管制，由機場往市區行車時間增約20分鐘、由市區往機場增25分鐘，較預計時間少；各相關部門會開會檢討各項細節，研究是否有需要改善之處，亦會與珠海及澳門當局檢討賽事安排。

因應測試賽部分在港舉行，大橋香港口岸旅檢大樓出境大堂及出境車輛通關廣場昨早6時半關閉，有不少旅客不知道口岸暫停服務。楊潤雄稱，昨早在口岸的旅客可能未必是香港人，未來會做更多宣傳工作，但強調賽事並非經常舉辦，下次可能已是一年後的正賽，冀大家明白舉辦賽事時可能有些少不便。

被問及明年舉辦正賽時會否延長封路時間，楊潤雄稱，測試賽能準確預測到整個賽事情况及所需時間，但當局會繼續商談正賽安排，屆時再交代。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強補充，國家體育總局稍後會公布正賽詳細規則，並會正式接受報名。

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