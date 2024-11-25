明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

黃埔宣小測考3變2 辦活動試「製盆菜」 多元評估

【明報專訊】黃埔宣道小學本學年起，小一測考次數「3變2」，配合教育局提倡小一級取消或減少紙筆評估。校方本月為小一生安排4天活動，學習冬至文化，包括體驗搓湯圓、透過剪貼活動嘗試「製作盆菜」的集體活動。校長李德衡形容教師團隊「跳出框框」，事前自製教材和向家長講解活動原意等，籌備約半年，「這一代的學生要學懂有抗逆力、與人相處，這些在紙筆評估是做不到的，（日後）還有很多年月做紙筆評估」。

有小一生稱寧願考試取分數

體驗活動後，該校小一生陳希晴被問較喜歡玩活動抑或考試，稱希望可以考試，形容五年級將「好大鑊」，因見證讀小五的姊姊正準備呈分試，「覺得她好慘，所以（我）要早些準備，希望取多些分數，不用被媽媽打罵」。小一生符信勤同樣希望考試，「如果我準備好，想考試拿多些分數」，最期待考中文科。同級的李尚晞亦說喜歡透過考試「學多些東西」。小一生呂漢椿較喜歡遊戲，稱跑跑跳跳「健康一點」。

本報記者上周訪校時，黃埔宣小的小二至小六級如常考試。小二生林弘哲看到小一同學毋須在課室考試，稱也想一同玩樂，但他對考試有信心，「因為我識晒」。小六生賴仲熙稱每日溫習5至6小時，「有大壓力的時候，只想睡覺，不想做事，個腦像塞了，但會做運動和聽歌紓緩一下」。

校長李德衡表示，新冠疫情後學生社交技能變弱，希望加強「幼小銜接」，讓小一生以遊戲和活動代替一次測考。他稱教師團隊自製教材，以今次學習冬至活動為例，學生需在小冊子做簡單填充，他又相信評估學生的方式多元，讓學生親手搓湯圓、剪貼盆菜材料，「自己內化了，也是掌握了知識」，並學懂與人相處，「比其他考試更重要」。

相關字詞﹕考試壓力 考試 測驗 小一評估 宣道小學

上 / 下一篇新聞