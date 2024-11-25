黃埔宣小測考3變2 辦活動試「製盆菜」 多元評估

有小一生稱寧願考試取分數

體驗活動後，該校小一生陳希晴被問較喜歡玩活動抑或考試，稱希望可以考試，形容五年級將「好大鑊」，因見證讀小五的姊姊正準備呈分試，「覺得她好慘，所以（我）要早些準備，希望取多些分數，不用被媽媽打罵」。小一生符信勤同樣希望考試，「如果我準備好，想考試拿多些分數」，最期待考中文科。同級的李尚晞亦說喜歡透過考試「學多些東西」。小一生呂漢椿較喜歡遊戲，稱跑跑跳跳「健康一點」。

本報記者上周訪校時，黃埔宣小的小二至小六級如常考試。小二生林弘哲看到小一同學毋須在課室考試，稱也想一同玩樂，但他對考試有信心，「因為我識晒」。小六生賴仲熙稱每日溫習5至6小時，「有大壓力的時候，只想睡覺，不想做事，個腦像塞了，但會做運動和聽歌紓緩一下」。

校長李德衡表示，新冠疫情後學生社交技能變弱，希望加強「幼小銜接」，讓小一生以遊戲和活動代替一次測考。他稱教師團隊自製教材，以今次學習冬至活動為例，學生需在小冊子做簡單填充，他又相信評估學生的方式多元，讓學生親手搓湯圓、剪貼盆菜材料，「自己內化了，也是掌握了知識」，並學懂與人相處，「比其他考試更重要」。