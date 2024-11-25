新建議下12%官津小一零測考 一年兩次佔最多 教評會倡創意地評估

明報記者 鄧佾文 范灝民

本報統計《小學概覽》全港約450間官立和津貼小學（不包括現年不設小一級的學校）的小一級測考次數，當中55間（約12%）小一「零測考」，41間（約9%）只測考一次，佔比最多是全年兩次，有198間（約44%）；有1間小學測考次數多達6次（見表）。

教育局今年更新《小學教育課程指引》，建議小一上學期應以多元化評估代替測考，並按校情延後、減少或取消小一學生校內默書、測考，提倡「採用靈活及有趣的評估模式代替」，好讓新生適應，亦減少家長憂慮。有小學本學年起響應建議，小一測考「3變2」，近日讓學生搓湯圓和「製盆菜」作評估方式（見另稿）。

有改淺常識卷 讓「戰場」留主科

小學校長兼教育評議會主席蔡世鴻表示，不設測考只是「延後壓力」，「不考大家都高興，但（壓力）會逼落下一次」。他主張在小一級教導學生閱卷解題，稱可以不計算分數，有助減壓，又稱可每科30%分數來自非紙筆評估，例如參觀活動後分享見聞，惟有感個別教師「未跟上」，在評估方式上不夠創新。

有不具名小學校長說，作為學術強的學校，家長不欲減測考次數，因此校方將常識科試卷改淺，加入多項選擇題（MC），「好讓學生的『戰場』留在中英數」，又說學生常識成績佳可增加學習自信，「小學反而應該培養學生有足夠抗逆力、正向心態看得失」。

小一二皆「零測考」

荃灣商會學校：關注精神健康

現時小一及小二「零測考」的荃灣商會學校，校長周劍豪說，過往所有學生每年中英數各測考4次，近年更關注學童精神健康，「希望他們有個快樂的童年」，因此約兩三年前，小一和小二改為約每月一次的進展評估，且不計排名。被問目前大部分學校仍保留小一測考，會否擔心學生日後較難適應考試，周認為「公開試」對小學生言之尚早，且「讀書終歸不是為考試」，而是學生的學習根基。

中西區聖嘉祿學校小一生亦毋須測考，並改為不計名次的階段評估，例如數物件、走出課室參加活動。校長李永佳稱，小一生剛從幼稚園畢業，未必適應小學，在過渡階段要求測考「未必是最好做法」。他說將來會審視效果，考慮「向上拓展」，讓初小生毋須測考。

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