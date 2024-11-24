海園熊貓孖寶百日慶 政府稱按特色推產品 客指較普通似淘寶貨

仿真公仔索價千元有指太貴

龍鳳胎體重也備受關注，上月「家姐」重2.7公斤，「細佬」2.54公斤，海洋公園主席龐建貽昨公布細佬已「爬頭」，家姐重5.3公斤，細佬重5.5公斤，兩姊弟也開始長牙。被問園方可否靠6隻大熊貓令人流回復至疫前高峰，以及確保不再虧損，龐稱園區近年不斷轉型，隨着收入和人流改善，盼可減輕對政府的負擔。

兩姊弟長牙 「細佬」體重爬頭

居港操普通話的王小姐說，昨特意為大熊貓寶寶而購買年票，但認為園區安排混亂，例如未見沿路有指示牌指引可在哪購買熊貓圖案咖啡，詢問禮品店附近職員時，對方要再致電問他人才能回答。對於園區出售的大熊貓紀念品，王認為大多造型普通，隨處可找到類似造型；又稱迪士尼每季卡通人物公仔會穿不同衣服，自己會收藏，而海洋公園產品收藏意義不大，「可能跟淘寶差不多，感覺沒啥意思」。

同場有售仿真大熊貓寶寶公仔，連奶樽及被等索價逾千元，市民李小姐認為定價過高，不會花過千元買公仔，認為二三百元才較合理。本身是熊貓粉絲的鍾小姐說，一直有留意韓國熊貓「福寶」及其家族成員，認為本港宣傳上需帶出話題，並做好紀念品。她說每隻熊貓長相及個性各有特色，舉例可參照韓國同類樂園，按熊貓真實樣子設計產品。

楊潤雄說，當局聯同旅發局和海洋公園舉辦「召集世界好友，暢遊香港」宣傳活動，包括由大熊貓家庭擔當旅遊大使，介紹「無處不旅遊」體驗，從四川新來港大熊貓安安及可可下月公開展示期間，當局將多做宣傳以帶動氣氛，下月11日至21日亦會舉行大熊貓主題戶外嘉年華。旅發局總幹事程鼎一稱將推出一系列活動推動大熊貓旅遊，並支持由大型創意品牌舉辦的「Panda Go香港遊」。