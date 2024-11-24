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易上癮「試後追住食」 女性長吸可致下陰變形

【明報專訊】「太空油」的主要成分依托咪酯是鎮靜麻醉劑，老鼠實驗證實可致上癮，有前線警員稱有吸食者形容試吸後會「追住食」。醫管局表示大部分求診個案於吸服太空油後，因身體不適或暈倒送院，亦有個案因精神狀態或行為異常，部分要轉介精神科評估；而長期吸太空油或致腎上腺分泌失調，造成食慾減退及精神不振，女性或因荷爾蒙失調而月經紊亂及下陰變形。有醫生表示太空油或令性器官變化，更可能影響生育。

醫生：有吸食者稱記性變差

青協青年違法防治中心督導主任梁兆騏稱，許多青少年輕視吸服太空油的危害，又因吸服反應「快上快落」，令人不斷吸食，從而上癮，有個案一日吸完兩個煙彈。

精神科專科醫生麥永接說，早前有老鼠實驗證實依托咪酯可致上癮，亦有鎮靜、麻醉效果，指太空油「類似酒精或安眠藥」，令人有興奮開心感覺，易致上癮。他關注近期吸服個案增，今年他亦診治過一兩名成年病人有吸太空油，他們本身有吸服其他毒品，反映吸太空油後記性變差。麥說青少年大腦發育未成熟，太空油對其腦部影響或更深遠。

社工：揭學生吸宜耐心協助勿斥責

梁兆騏說，吸電子煙和太空油兩者外觀無異，只能透過吸服後的反應分辨，吸太空油者會腳步浮浮、手震、眼神飄忽、口齒不清等，而吸服加了K仔等的太空油則有更明顯反應。他呼籲師長多留意學生，若發現他們吸太空油，不應立即責備，應耐心疏導協助。

可致腎上腺素失調 皮膚差礙生育

家庭醫生林永和稱，近年社會多了人有情緒問題，部分青少年或選擇以吸毒等途徑宣泄，加上電子煙流行等因素，新冠疫情後多了年輕人吸太空油。他說太空油易上癮，吸服後腦部會產生心理渴求感（craving），而長期吸服會變得容易疲倦、暈眩或記憶力衰退，亦會引致腎上腺素失調，長期吸服或令女性雄性荷爾蒙增多，皮膚變差、月經失調，或令性器官產生變化，更可能影響生育。他建議學校多辦精神健康活動，多關注有情緒困擾的學生，並留意學生有否帶電子煙等回校。

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