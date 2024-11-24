太空油執法難 警擬試紙見疑即驗 年內逾百人疑吸服後求診公院 1/4未成年

明報記者 楊晨 鄭律銘 黃嘉妍

禁毒處九成呈報21歲內 四成學生

保安局回覆本報表示，據前線禁毒人員觀察，太空油於新冠疫情後在港出現，自去年逐漸引起年輕人注意及吸服。據禁毒處藥物濫用資料中央檔案室統計數字，今年上半年共81人被呈報吸服太空油，74人為21歲以下，當中33人是學生，主要為中學生；向檔案室呈報資料的包括執法機構、戒毒治療和福利機構、醫院和診所等。

保安局：爭加快列毒品 販運可囚終身

太空油常見成分依托咪酯目前為受法例管制的第一部毒藥，須醫生處方。保安局表示，為確保執法部門能應對形勢並提升阻嚇，建議爭取明年首季加快完成將依托咪酯列為毒品，屆時非法管有或吸食、吸服、服食、注射含有依托咪酯的太空油，最高可判監7年及罰款100萬元；而販運或非法進口該等物質，最高可判囚終身及罰款500萬元。

蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後稱，今年首10個月破獲59宗涉太空油案件，拘捕逾90人，近日一宗案件搜出大量太空油，被捕17人當中有13人是學生。蕭說警方會加強宣傳教育，為加強執法正積極研究引入「試紙」檢測，警員巡邏時如懷疑有人行為疑似吸服太空油，可即場檢驗，以收阻嚇。

煙彈外觀難辨 前線警倡禁電子煙

一名資深前線警務人員稱，太空油煙彈與一般電子煙彈外觀無異，都是透過電子煙加熱器吸服，無法從表面識別，前線執法有困難，警方曾接獲教師舉報學生疑吸太空油，有關學生在警員調查時和盤托出，但吸服者愈來愈有戒心，一般不會招認，近日不少個案都要配合現場環境證據執法，例如有大量煙彈殼或其他毒品，而即使懷疑是太空油便可拘捕，但落案最終要等候數周才有化驗結果，認為最有效是禁用電子煙，一了百了。

藥劑師：執法方便 控告仍需化驗

對於用試紙即場檢測的成效，藥劑師蘇曜華稱相信對警員執法而言更方便，可在現場初步確認煙彈成分是否違法；如要落實控告則仍要透過政府化驗所確認成分，才能作呈堂證供。

網店有售尿液快測 稱15分鐘知結果

在網店HKTVmall可見有售「尿液快速測試卡」，聲稱可在15分鐘內檢驗依托咪酯。家庭醫生林永和說，要視乎吸服次數及劑量，驗小便或頭髮等可檢視有否長期吸服，即場則可透過口水及鼻涕等分泌物檢測。

電子煙是吸服太空油的工具，據悉負責控煙的醫衛局亦意識到年輕人用電子煙吸服太空油，現時很難執法。政府今年6月曾公布計劃短期內推出10項控煙措施，包括禁止管有另類吸煙產品。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊向本報稱，禁售及禁進口電子煙已約兩年半，市民即使在禁售前購備額外煙彈自用，存貨亦應已大致用盡，認為現時是適當時機進一步立法禁止管有電子煙。

湯曾任家庭與學校合作事宜委員會主席，他說收到不少家長意見關注太空油問題，反映子女如用電子煙吸服難察覺，電子煙亦可用於吸大麻和可卡因等毒物，故應禁止管有。

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