焚污泥廠總有機碳排放屢超標 環署扣營運費 承辦商上訴

署方調查 暫停公布涉事數據

環保署表示，總有機碳雖非法定空氣質素指標，但為確保設施運作良好，與承辦商就T．PARK的合約有就總有機碳定下排放標準；今次事件後，署方除向承辦商索取更多資料作調查，亦按合約扣除營運費，但承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議，已就環保署的調查和罰款提出上訴，冀釐清部分總有機碳監測數據出現短暫超標原因。

署方表示，為保持調查公正，會暫停公布涉事時期的數據報告，事件已進入最後調查和總結階段，完成後將重新上載所有數據報告。署方強調會繼續密切監察，目前顯示其他參考排放數值（包括二噁英、微粒、氮氧化物和其他排放參數）都符合標準和要求。

據環保署網站，T．PARK接收污泥後會焚化，熱能用作發電，廢氣會經過「多管式旋風分離器」、「乾式反應器」及「袋濾式集塵器」多重處理，經淨化的空氣最終從煙囱排出。

環團：數值高或影響空氣質素

綠色力量主席曾寶強稱，有機污染物均以碳為基本元素，「總有機碳」為有機化合物中碳的總含量，數值愈高或代表空氣中的有機污染物濃度愈高，對環境的影響視乎廢氣中實際上存在什麼類型的有機污染物，但始終數值高或代表碳排放多，或影響空氣質素。