受制階級觀不敢報告 倡建「敢言文化」

鼓勵非懲罰通報

被問有何通報準則，醫管局行政總裁高拔陞稱局方不僅鼓勵同事通報事故，亦鼓勵通報潛在事故和潛在風險。他強調局方鼓勵通報，即使員工只懷疑屬小問題，但有時若不處理，也可變成大問題。

醫管局主席范鴻齡沒回應鼓勵通報做法會否令員工濫報而增加行政負擔。

擬加強醫學院安全文化培訓

對於報告建議實施安全文化計劃，范鴻齡稱認同安全文化是較複雜的問題，文化根深柢固，「點樣去改係要逐步去做」。他說初步會增加培訓，可以先在醫管局學院推行，亦會與兩間醫學院討論加強學生安全文化培訓。

資深流失礙知識傳承 缺帶教易出錯

委員會認為員工對安全文化認知不足的其中原因，是新入職年輕醫護缺乏足夠培訓，導致理解病人安全原則和實踐有偏差。報告指出，醫管局近年面對人手流失，不少是有經驗和資歷員工，即使局方和政府已推出大量措施，但資深員工流失令病人安全的知識傳承和培訓工作未能追上。

報告提及人手短缺和工作量俱增，令員工分身不暇和分心，且缺乏資深人員帶教，導致出錯風險增加。委員會建議醫管局繼續盡力招聘和挽留人手，同時利用科技減輕人手工作，透過改善電腦系統和程式理順工作流程。

范鴻齡稱人手不足屬「老大難問題」，正盡量聘請非本地培訓醫護，截至前日已聘請350名非本地培訓醫生，其中280人可長期服務，其餘屬交流；7月至今已聘請70名非本地培訓護士。