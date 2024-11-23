責任擬分人為錯誤危險鹵莽行為 公醫協會：盼先查勿急定性

醫局稱參照國際標準訂指引

被問到如何界定員工責任，醫管局主席范鴻齡昨稱，國際對人為過失等有客觀標準，該局將參照國際標準制定指引，相信不難定義。他兩度被問及措施會否在前線醫護造成「防禦性醫療（defensive medicine）」的風氣，他並無回應。

香港病人政策連線主席林志釉認為，近年接連有牽涉公院醫護的刑事調查、拘捕甚至檢控，目前公院已有防禦性醫療風氣，「最緊要不要自己有事，有些事不關我事就不理不管」，但他認為改善病人安全不一定直接導致防禦性醫療，若醫管局能提供充足培訓及良好工作環境，可減低發生事故風險，「醫護就可以細心工作，而不是擔心工作」。

林志釉：公院已有「防禦性醫療」風氣

香港公共醫療醫生協會副會長郭宏駿說，新措施未有具體細節，暫難評估對前線同事的影響，但認為應秉承公平公正原則，並釐清日後如何調查事故、由誰參與調查、會否對外公布等。他說醫療事故成因往往很複雜，牽涉不同團隊及部門，建議醫管局應先清晰調查事故，「唔一定需要太急去定性」。