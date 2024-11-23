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報告：醫局權責不清 倡高層問責 提31建議 安全指標納表現評核

【明報專訊】公立醫院近年事故頻生，醫管局昨日公布公院管理系統檢討報告，揭示局方處理病人安全問題權責不清，建議釐清不同職級權責，並制定高層問責框架，將安全指標納入表現評核，醫管局將成立管治及架構改革委員會落實建議。醫管局主席范鴻齡承認因局方權責不清，很多醫療事故「說到責任也是不了了之」。有議員認為問題非權責不清，而是管理人員無意負責；有病人組織建議日後訂立透明的分級懲處制度。

將釐清權責訂事故公布指引

醫衛局：同意建議

醫衛局長盧寵茂今年6月責成醫管局檢討管理問題，醫管局其後成立公立醫院系統管理檢討委員會（下稱檢討委員會），上月向政府交報告。經政府檢視後，醫管局昨公布報告按五大範疇提出31項建議，涉釐清權責、訂立事故公布指引、加強員工敢言培訓等（見表）。

醫衛局稱同意報告建議措施和方向，將在醫管局大會下成立管治及架構改革委員會，落實管治及權責分工的建議，由范鴻齡任主席，醫衛局常任秘書長和副局長任成員。范鴻齡昨在記者會稱，報告的建議將「成熟一項推一項」，首要由改革委員會釐清權責，將邀請數名在港有豐富管治經驗和社會公信力的知名人士加入。

處理安全員工非專責 出事難集中應對

報告建議釐清醫管局總部、聯網、醫院和部門，以及不同職級在質素安全的角色、權責和目標，並制定高層問責框架，將安全指標納入表現評核。檢討委員會主席霍泰輝稱，現時醫管局權責不清，例如在醫院層面處理質素安全的員工有本來崗位，非專責處理質素安全，發生事故時未能即時放下工作應對。

范鴻齡稱醫管局各層有處理質素安全的員工，「但出事後應該誰負責呢？現在是很不清楚」，尤其中層會覺得「無乜所謂」而鬆懈。他認為須釐清各級管理層責任，否則有權無責、即權力集中總部而由聯網負責，或無權有責、即每次事故矛頭直指前線，均說不通和不公道。

擬留人事紀錄設獎罰 非「出事就落台」

至於前線和管理層須負何責，范稱要待改革委員會商討，初步構思會在人事紀錄反映，並考慮獎罰機制，做得好會有獎勵，但不認同「一出事就落台」或降級。

經常修改令指引過長 前線難跟

報告另點出負責調查事故的根源分析委員會調查過程繁複和重疊，霍泰輝稱有時「很小事」也要根源分析，為員工帶來負擔，另指引繁多和重複，影響工作效率。范鴻齡說根源分析委員會慣常建議修改臨牀指引，令指引過長，前線無法跟從，故局方將檢視和整合現有指引。

檢討委員會成員、醫衛界立法會議員林哲玄說，成立改革委員會是醫衛局意思，認同有助加強政府監察。他說報告提及權責不清非指臨牀權責，而是處理事故和質素安全的權責。他認為未來出現事故時須釐清管理層和前線責任，若因人手不足、管理出錯，應由管理層負責，非修改指引了事。

林志釉批行貨 陳凱欣嘆欠新猷

香港病人政策連線主席林志釉認為報告字眼屬「行貨」、口號式，關注醫管局具體跟進。他認為須確立由管理層在事故統籌和發布資訊，並建議參考醫委會訂立清晰分級懲處，由「畫花」人事紀錄遞進至革職。

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣對報告建議欠新猷而失望，期望醫管局將建議執行到位，而非下次出事時再檢討及提出類似建議。她不認同醫管局權責含糊，稱現有分級明確，問題出於管理人員個人態度，寧願改革委員會大刀闊斧改革現有架構。她強調今次檢討非針對前線，期望落實建議時勿添醫護壓力。

公共醫療醫生協會副會長郭宏駿認為報告詳盡、有採納前線醫生意見，例如前線意見未能反映至決策層、事故責任不清。他稱現時臨牀指引複雜且不同醫院指引有差異，建議日後由中央制定並盡量精簡，另建議讓前線醫護加入改革委員會，避免改革方案「過於理想」。

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