生物樣本庫存量40萬個 供科研人員藥企申用

未申國際認證 醫局：中大管理媲美國際

試驗所生物樣本庫佔地4500平方呎，設有11部超低溫冷凍櫃儲存一般樣本，維持約-80℃；另設兩個液氮缸可保持儲存溫度於-150℃或以下，以供存放活細胞。冷凍櫃與液氮缸外置溫度計，當溫度超出可控範圍會向職員發出信號，樣本庫亦設後備電源。樣本庫另設獨立實驗室信息管理系統，為樣本相關的病人臨牀資料加密。

黃立己說，以往研究用剩的樣本只能棄置，尤其本港罕有疾病的病人樣本往往需時幾年收集，棄置會造成浪費，而樣本庫能以年計儲存樣本，供日後其他研究人員或藥企申請使用。他說現時病人參與獨立研究項目須簽署知情同意授權，若科研團隊未來計劃儲存病人樣本，須額外要求病人簽署「廣泛知情同意」。

中大、香港兒童醫院及科學園已設有生物樣本庫，其中中大設於威爾斯親王醫院的樣本庫已取得美國實驗室認證協會的認證。黃立己說試驗所樣本庫日後將申請國際認證，而由於暫未確定樣本庫搬遷至港深創科園的時間表，故現未決定會在現址或新址認證。被問現時缺乏國際認證會否影響研究質素和認可，他稱中大會將營運威院樣本庫的經驗全套搬到試驗所，管理質素可媲美國際。