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灣區試驗所開幕 「統籌加快藥研」 一站式助藥企聯繫大學醫院 河套港深「一區兩園」

【明報專訊】去年《施政報告》提出設立的「大灣區國際臨牀試驗所」（試驗所）昨日在落馬洲河套區的中央援港應急醫院開幕，為科研企業提供一站式支援，並設生物樣本庫供申請病人樣本研究（見另稿）。醫衛局長盧寵茂形容試驗所如磁石統籌公私營臨牀試驗資源，協助企業聯繫大學、醫院等機構及處理倫理審批等程序，並與深圳園區的臨牀試驗中心建立協作平台，加快藥研，屬河套深港科技創新合作區「一區兩園」最重要的標竿。

科研製藥聯會期望試驗所有助加快藥研、增加競爭力，實際效果則「試過先知」。有營運生物樣本庫經驗的中大醫學院前院長陳家亮認為，樣本庫對儲存高質量生物樣本非常重要，相信有助吸引更多科研項目來港。

盧寵茂：最重要標竿 明年規模擴

試驗所坐落河套區應急醫院，設約7000平方呎臨時辦公室及生物樣本庫，樣本庫可儲存逾40萬個樣本，供科研企業申請使用。試驗所以「一區兩園」模式運作，將與昨日在深圳河套園區開幕的試驗中心合作，建立協作平台，支援藥研機構並協調多中心跨境臨牀試驗，務求符合國家及國際標準。

盧寵茂說，目前本港公私營臨牀研究資源較碎片化和分散，藥研企業和機構需接觸不同大學和醫院商討研發方案，並各自處理倫理審批和病人知情同意程序。他說日後藥研企業可透過試驗所聯繫全港公院、兩間大學臨牀試驗中心及私營醫療機構，並配合深圳協作平台，在大灣區展開多中心臨牀試驗，對加快藥研非常重要。

試驗所預計明年搬到河套區港深創科園的濕實驗室大樓，擴至2萬平方呎，而園區內將准用兩地病人數據和樣本。被問內地使用本港病人數據的限制和私隱問題，盧寵茂稱河套區地理位置可在安全和效率取得最好平衡，日後將限制數據和樣本在園區內使用，保障病人私隱。

准取兩地病人數據 盧：日後限園區用

試驗所由港大醫學院營運，港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星透露，試驗所首個協助研究項目為港大愛滋病疫苗第二期臨牀試驗，該研究以往爭取展開一期試驗需兩至三年，期望試驗所可縮短時間。他稱試驗所將建立臨牀研究學院，為醫科生、護理和藥劑等本科生課程加入臨牀研究元素，並為醫護提供教材，培育人才。

陳家亮信可吸更多項目

業界：仍須考慮港藥研速度

中大醫學院在威爾斯醫院設有國際認可的生物樣本庫，熟悉該樣本庫運作的陳家亮向本報說，藥械研發需要跨中心甚至跨地區臨牀試驗，以取得效用和安全數據申請註冊，認為試驗所將在聯繫不同試驗中心發揮重要角色。他說，中大樣本庫已吸引一些大型國際製藥企測試研發原型和新藥，相信試驗所樣本庫可吸引更多研發項目。

有份參觀試驗所的香港科研製藥聯會高級執行董事陳素娟說，本港藥研速度落後，醫管局今年起集中臨牀研究倫理審批，部分藥廠反映有助加快程序，聯會關注試驗所能否進一步加快速度，及未來聯繫大灣區時能否擴大臨牀試驗的參加病人數目，以增本港科研競爭力。

被問生物樣本庫的吸引力，陳素娟稱發展精準醫學、細胞和基因治療是大趨勢，樣本庫是基礎建設，「不是說加一個設施就會令吸引力大些」，藥企仍須考慮本港藥研速度等，才決定是否在港展開研究。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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