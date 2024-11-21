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「2元乘車」港鐵16月捉近萬違規 孫玉菡：檢討適時公布

【明報專訊】年初《財政預算案》提及檢視「2元乘車優惠」，勞福局長孫玉菡昨以書面回覆立法會議員質詢透露，去年6月底至今年10月底的16個月內，港鐵於執法行動向9680名違規使用2元計劃者收取附加費。局方年初公布檢視計劃時稱今年內會公布結果，昨日回應時未再提及，僅稱「適時公布」。有立法會議員期望政府如期年底前到立法會交代檢討結果，又盼政府先再加強打擊濫用，如數據顯示已盡力打擊仍不能減低支出才考慮削減優惠。

立法會議員管浩鳴昨就檢視2元優惠提出書面質詢。孫玉菡回覆稱，政府就計劃向公共交通營辦商發放的補貼開支連續3年上升，由2021/22年度約13.95億元升至2023/24年修訂預算近40億元，佔政府每年經常開支總額由2019/20年度0.2%增至2023/24年度0.7%。

上年度補貼近40億 運署16月截3080宗兩罪成

打擊濫用方面，運輸署去年6月底起聯同各公共交通營辦商加強執法，截至上月底的16個月共查驗約3080名懷疑違規者，當中7宗被警方立案調查，兩宗檢控罪成，一人被罰約1.4萬元及須補繳2000元車資，另一人則涉兩項有關偽造帳目罪成判120小時社會服務令，另罰約5800元及補繳620元車資。其餘5案有兩宗未夠證據檢控，3宗仍在查。

港鐵去年6月底起亦加強執法行動。孫玉菡稱，至上月底港鐵累計向9680名違規者收取附加費。翻查資料，政府今年3月曾交代港鐵至今年2月底向4260名違規者收取附加費，意味2月底起的8個月港鐵共發現5420宗違規。

孫又稱，會適時公布檢討結果，重申無意取消計劃或改變現時受惠組群，檢討時考慮不同方案對控制開支增長的效益及可行性。

議員盼如期年內交代 促供數據監察成效

實政圓桌田北辰期望政府從如何打擊濫用、應否為每張樂悠咭設優惠額上限、應否改變優惠方式3方向檢討，盼政府如期年底前到立法會交代。民建聯福利事務發言人李世榮稱，今年8月起持樂悠咭才可有2元優惠，相信可減濫用，盼政府提供數據讓議會監察措施是否有助減低計劃支出。李又認為，政府應先更盡力解決濫用及長車短搭，最後才削減優惠，相信市民更易接受。

相關字詞﹕樂悠咭 孫玉菡 勞福局 2元乘車優惠

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