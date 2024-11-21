明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

守則倡定客觀遴選準則 沙排代表：應強制增透明

【明報專訊】部分體育總會運動員選拔欠透明為人詬病，港協暨奧委會昨公布《機構管治守則》，當中有一篇章共12頁提及選拔運動員基本原則及遴選準則等，建議體育總會根據過往表現擬定客觀準則，例如排名和適用的過往比賽表現等，運動員最終得分應成為遴選主要決定因素，亦應就不同類型比賽來評估和考慮遴選準則合適性。捲入遴選爭議的沙灘排球代表黃嘉潤認為，增加選拔及上訴程序透明度是原則性規定，應強制所有總會遵循。

應定上訴機制 確保上訴人易獲資訊

《守則》建議，體育總會應適時發放遴選準則，以便運動員充分準備，更應定期檢討及參照最新國際標準更新；亦應制定上訴機制，包括上訴委員會及處理上訴的程序，並訂定資格、期限、上訴渠道、費用、方法及準則，以及確保上訴人易於獲取相關資訊。根據《機構管治檢討報告》，77個屬會中現時有12.99%無公布遴選準則，亦有40.26%無公布遴選政策。

黃嘉潤去年亞運遇遴選爭議，勝出資格賽後被指不符亞洲或國際賽成績要求。黃認為，《守則》要求體育總會清晰公開甄選準則及比重，有助避免再有爭議。他稱，當時在上訴期間未獲通知程序和進度等資料，認同《守則》要求總會釐清上訴程序及披露資料。

選手因屬會資格遭拒賽 倡總會建制度處理

前泳將方力申開辦的泳會早前因屬「競賽屬會」而被拒參與錦標賽。《守則》不點名提到，對具顯著潛質、技能、知識及能力達高水平比賽標準或已取得卓越成績的運動員，卻因某些原因例如不同的會員資格、屬會不具備提名資格或不合乎某些遴選要求等，運動員將失去參與選拔或比賽機會，建議體育總會應考慮本身資源及情况，「認真考慮」採取可行措施，放寬某些參選條件、選拔標準或建立相應制度以處理該些特殊情况。

立法會議員鄭泳舜關注《守則》提出體育總會應擬定一套公平遴選機制，期望港協暨奧委會利用未來兩年跟各總會各自探討最公平安排。

相關字詞﹕機構管治檢討報告 機構管治守則 運動員遴選 方力申 泳總 港協暨奧委會

上 / 下一篇新聞