守則倡定客觀遴選準則 沙排代表：應強制增透明

應定上訴機制 確保上訴人易獲資訊

《守則》建議，體育總會應適時發放遴選準則，以便運動員充分準備，更應定期檢討及參照最新國際標準更新；亦應制定上訴機制，包括上訴委員會及處理上訴的程序，並訂定資格、期限、上訴渠道、費用、方法及準則，以及確保上訴人易於獲取相關資訊。根據《機構管治檢討報告》，77個屬會中現時有12.99%無公布遴選準則，亦有40.26%無公布遴選政策。

黃嘉潤去年亞運遇遴選爭議，勝出資格賽後被指不符亞洲或國際賽成績要求。黃認為，《守則》要求體育總會清晰公開甄選準則及比重，有助避免再有爭議。他稱，當時在上訴期間未獲通知程序和進度等資料，認同《守則》要求總會釐清上訴程序及披露資料。

選手因屬會資格遭拒賽 倡總會建制度處理

前泳將方力申開辦的泳會早前因屬「競賽屬會」而被拒參與錦標賽。《守則》不點名提到，對具顯著潛質、技能、知識及能力達高水平比賽標準或已取得卓越成績的運動員，卻因某些原因例如不同的會員資格、屬會不具備提名資格或不合乎某些遴選要求等，運動員將失去參與選拔或比賽機會，建議體育總會應考慮本身資源及情况，「認真考慮」採取可行措施，放寬某些參選條件、選拔標準或建立相應制度以處理該些特殊情况。

立法會議員鄭泳舜關注《守則》提出體育總會應擬定一套公平遴選機制，期望港協暨奧委會利用未來兩年跟各總會各自探討最公平安排。