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要聞

多國關注判刑 外交公署批干預正當司法

【明報專訊】初選案昨日判刑後，美國、歐盟、澳洲、英國、法國、捷克等多國表達關注，其中美國強烈譴責判刑，要求中方及香港當局釋放所有政治犯；歐盟則形容裁決是「對香港基本自由、民主參與及多元又一史無前例的衝擊」。聯合國人權高級事務專員蒂爾克呼籲，上級法庭應小心檢視初選案定罪及判刑，如有不符合適用國際人權標準的案件便推翻。

聯國人權專員籲上級法院檢視

北京及特區政府分別回應外國批評，外交部駐港公署發言人昨晚批評多國干預特區正當司法，表示不滿和堅決反對（詳見A2）。

被告之一吳政亨是澳洲公民。澳洲外長黃英賢稱，澳方會繼續爭取領事探訪吳政亨，並呼籲中國廢除國安法，停止鎮壓言論、集會及新聞自由。澳洲駐港澳總領事韋嘉鋒（Gareth Williams）昨有到庭聽審，另外10多名包括美國、英國、加拿大、德國、瑞士、奧地利等西方國家領事亦有到庭旁聽。

美國駐港澳總領事館、歐盟、英方及聯合國人權高專辦均稱，一眾被告和平行使權利或正當政治活動而面對刑事檢控。美領館發言人呼籲立即釋放所有和平爭取權利和自由的人及政治犯。美方稱會繼續與港人站在一起，並繼續呼籲「釋放被不當羈留的人」。

歐盟指判決衝擊港自由民主

歐盟在聲明稱深切關注檢控具政治動機、進一步影響對香港法治信心，歐盟與成員國會繼續密切關注香港人權及基本自由。到庭聽審的歐盟代表稱，他關注本案對民主派政治人物及社運人士的影響。

英有議員國會提緊急質詢

英國外交部印太事務次官衛倩婷（Catherine West）批評國安法削弱港人自由和權利，顯示香港當局以國安法加控異己。有別於英國上屆保守黨政府部分聲明，英方未提《中英聯合聲明》。英國保守黨議員昨在國會提出緊急質詢，執政的工黨政府不評論會否考慮制裁，稱會一直檢視潛在措施。

法國人權大使Isabelle Rome表示，45人面對的嚴苛刑罰令人關注。聯合國人權高專辦發言人在例行記者會表示，過去已多次直接向中國政府及香港當局提及初選案及黎智英案。

（初選案）

相關字詞﹕外國勢力 47人案 初選案 民主派初選案

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