明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

毛孟靜夫：會活下來 劉頴匡女友：預期中

【明報專訊】審訊歷時118日的初選顛覆案昨判刑，多名被告家屬到場旁聽。前公民黨議員毛孟靜的丈夫、資深傳媒人Philip Bowring表示，法庭判決受多種因素影響，故難以評論。早前因病一度留醫深切治療部的他，稱夫妻二人日後無打算離開香港生活；又指毛孟靜已被囚禁近4年，昨終有進展，稱「我們會活下來」。至於被判囚4年3個月的呂智恆，其養母昨離開西九龍裁決法院時，高舉寫有「義人得生，惡人必亡」的橫額，隨即被送上警車帶走。

陳寶瑩批「冤獄」

涉案被告昨被判囚4年兩個月至10年不等，其中前民間集會團隊發言人劉頴匡被判刑4年5個月，其女友黃于喬（Emilia）認為判決是預期之內，由於案件並無先例，原本預計被判更高刑期的可能，故心情不會特別不快或驚訝。至於會否上訴，她稱有待下月探訪劉時再商討。被問到案件對本港的意義，她說無法評論，僅稱自2021年起本港上演「大戲」，認為本案不是終結，僅屬歷史中段，而有生之年亦未必看到終結，會盡量支援劉，並憑良心做事。

劉慧卿：不明白都要明白

社民連前主席梁國雄被判刑6年9個月，其妻子陳寶瑩昨離開西九龍裁判法院時，形容「這是冤獄，一日都不應該坐」，認為涉案人僅行使《基本法》憲制權利，否決財政預算案迫使政府順從民意，反問「何罪之有」。至於會否就刑期提出上訴，她稱需與律師再商討。

昨有不少政客及公眾人士到場，冒雨排隊期望進庭旁聽，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨主席羅健熙，以及立法會前議員何秀蘭和梁繼昌等。民主黨前主席劉慧卿對判刑感到沮喪，「不論是否明白，不明白都要明白」，反問無刀槍怎樣顛覆國家政權，並引述政府曾指本港情况已穩定，令人以為今次判刑有個「新篇章」。她又稱，一班認識多年的友人已還押多時，期望各被告保持健康和平安，盡早與家人團聚。

（初選案）

相關字詞﹕港區國安法 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案

上 / 下一篇新聞