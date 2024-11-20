毛孟靜夫：會活下來 劉頴匡女友：預期中

陳寶瑩批「冤獄」

涉案被告昨被判囚4年兩個月至10年不等，其中前民間集會團隊發言人劉頴匡被判刑4年5個月，其女友黃于喬（Emilia）認為判決是預期之內，由於案件並無先例，原本預計被判更高刑期的可能，故心情不會特別不快或驚訝。至於會否上訴，她稱有待下月探訪劉時再商討。被問到案件對本港的意義，她說無法評論，僅稱自2021年起本港上演「大戲」，認為本案不是終結，僅屬歷史中段，而有生之年亦未必看到終結，會盡量支援劉，並憑良心做事。

劉慧卿：不明白都要明白

社民連前主席梁國雄被判刑6年9個月，其妻子陳寶瑩昨離開西九龍裁判法院時，形容「這是冤獄，一日都不應該坐」，認為涉案人僅行使《基本法》憲制權利，否決財政預算案迫使政府順從民意，反問「何罪之有」。至於會否就刑期提出上訴，她稱需與律師再商討。

昨有不少政客及公眾人士到場，冒雨排隊期望進庭旁聽，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨主席羅健熙，以及立法會前議員何秀蘭和梁繼昌等。民主黨前主席劉慧卿對判刑感到沮喪，「不論是否明白，不明白都要明白」，反問無刀槍怎樣顛覆國家政權，並引述政府曾指本港情况已穩定，令人以為今次判刑有個「新篇章」。她又稱，一班認識多年的友人已還押多時，期望各被告保持健康和平安，盡早與家人團聚。

（初選案）