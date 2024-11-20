政界多未要求上訴 陳克勤：政治議題完結 專注搞好經濟

葉劉：判刑寬鬆合理

至於政府應否就個別被告刑期上訴，吳稱對於不合理的個案，律政司會上訴。全國港澳研究會副會長譚耀宗稱「尊重法庭裁決」，指法庭經過充分法律程審訊，也希望從此社會穩定，經濟才可發展起來。

葉劉淑儀稱，3名國安法指定法官指案件涉串謀控罪，《國安法》第22條規定的處罰類別不完全適用，可參考，但同時考慮《國安法》立法原意是與本地法律銜接並兼容互補，故本地判刑法律所跟隨的《普通法》原則適用，「按此大原則下，我個人認為一眾被告的判刑寬鬆與合理」。

吳秋北指「國際關注」旨在抹黑

陳克勤稱法官量刑起點是7年及15年，因部分被告認罪才有扣減，相信案件已給社會一個清楚信息，如觸犯國安法一定會嚴懲。他又認為外國政府對判決早有既定立場，「要對這些抹黑和攻擊予以強烈譴責」。吳秋北則認為「所謂國際關注，其實是在千方百計干預判決和抹黑，大可不必理會其『關注』」。

各界關心律政司會否上訴，立法會議員何君堯在社交媒體發文稱「法庭量刑太輕，律政司可以上訴」。

（初選案）