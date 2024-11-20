明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

黃之鋒涉案多沒額外減刑 毛孟靜求情夫體弱官拒納

【明報專訊】時任香港眾志秘書長的黃之鋒及時任立法會議員的毛孟靜，同被控方指牽涉「國際戰線」及或曾向外國求助，法官判辭指兩人皆為「積極參加者」。由於黃之鋒在2016至2023年就圍警總案及六四集會案等被定罪，法官不視他具良好品格，亦不認為應考慮到他無法同時處理多案而進一步減刑，終判他入獄4年8個月，指刑期不會對他構成壓毁性的影響（crushing effect）。法官另對毛孟靜的丈夫多病表示同情，但認為這非減刑因素，判毛監禁4年2個月。

指黃不具良好品格 囚4年8月

法官指出，案情顯示黃之鋒及毛孟靜同意，一旦當選就與他人無差別否決預算案。至於辯方求情稱黃之鋒應該有別於其他較有領導角色的被告，黃之鋒的母親、牧師及前老師為他撰寫求情信，較早時庭上透露黃之鋒未有寫信，而法官經審視案情後，接納辯方建議將黃列為「積極參加者」，並因黃認罪獲得三分之一刑期扣減，但對辯方求情未有提及黃因誤信合法而犯案，故不就此減刑。

毛服務公眾 減刑至4年2月

另外，判辭又提到，身為兩子之母的毛孟靜則無案底，辯方求情稱她純粹出於對法律無知而犯案，法庭不應當她是「首要分子」或完全屬於積極參加，她已經還押近4年，失去與身體衰弱的丈夫相處的時間。判辭引述毛在求情信中道歉並表達悔意，她的丈夫、前同事也寫信，希望法庭寬大判刑。毛就認罪獲得三分之一減刑，因她過去的公共服務及對法律無知，共獲6個月的額外減刑。

（初選案）

相關字詞﹕黃之鋒 毛孟靜 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞