黃之鋒涉案多沒額外減刑 毛孟靜求情夫體弱官拒納

指黃不具良好品格 囚4年8月

法官指出，案情顯示黃之鋒及毛孟靜同意，一旦當選就與他人無差別否決預算案。至於辯方求情稱黃之鋒應該有別於其他較有領導角色的被告，黃之鋒的母親、牧師及前老師為他撰寫求情信，較早時庭上透露黃之鋒未有寫信，而法官經審視案情後，接納辯方建議將黃列為「積極參加者」，並因黃認罪獲得三分之一刑期扣減，但對辯方求情未有提及黃因誤信合法而犯案，故不就此減刑。

毛服務公眾 減刑至4年2月

另外，判辭又提到，身為兩子之母的毛孟靜則無案底，辯方求情稱她純粹出於對法律無知而犯案，法庭不應當她是「首要分子」或完全屬於積極參加，她已經還押近4年，失去與身體衰弱的丈夫相處的時間。判辭引述毛在求情信中道歉並表達悔意，她的丈夫、前同事也寫信，希望法庭寬大判刑。毛就認罪獲得三分之一減刑，因她過去的公共服務及對法律無知，共獲6個月的額外減刑。

（初選案）