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發起墨落加刑 鄒家成囚7年9月 何桂藍無求情囚7年 兩人屬抗爭派刑期最重

【明報專訊】「抗爭派」參選人曾聯署「墨落無悔」聲明（下稱墨落），承諾運用財政預算案否決權。法官稱墨落旨在約束參加者，確保初選謀劃成功，故將墨落視為加刑因素。墨落發起人梁晃維、張可森和鄒家成各以8年監禁為量刑起點，有別於大多數被視為「積極參加者」的被告以7年作量刑起點；其中鄒家成不認罪受審，囚7年9個月，是刑期最重的抗爭派。另外，前記者何桂藍是唯一不求情的被告，法官無考慮任何減刑因素，判入獄7年。

鄒家成闖立會囚5年1月 分期執行

法官表示，鄒家成和時任區議員梁晃維、張可森發起墨落，並參與抗爭派記招，在初選謀劃角色積極，各採納8年監禁為量刑起點。梁及早認罪、對法律無知和曾任區議員，法官減刑至4年11個月；張還押期間兒子出生，同樣判囚4年11個月。鄒經審訊後定罪，法官考慮他對法律無知而減刑3個月，在沒有認罪折扣之下，判囚7年9個月；另鄒於七一闖立法會案被判囚5年1個月的刑期，須與本案分期執行。

同為發起人 梁晃維張可森認罪獲減刑

除了3名墨落發起人，其餘抗爭派的量刑起點定於7年監禁。前網媒「立場新聞」記者何桂藍不求情，判辭以3段交代判刑理由。法官指何2021年有一項案底，經審訊後定罪，遂判囚7年，為抗爭派判刑第二最重。時任區議員伍健偉庭上表明不就其信念道歉，法官稱伍在審訊首日認罪，獲20%減刑，囚5年7個月。

時任區議員袁嘉蔚獲三分之一認罪扣減，因對法律無知，再減刑3個月。法官稱，袁有別於其他從政經驗豐富的被告，僅從2020年1月起投身公共服務，額外減刑兩個月，判囚4年3個月。至於馮達浚獄中與同案被告結婚，求情盼與妻子開展新生活，法官接納他及時認罪等，囚4年5個月。

及早認罪對法律無知 朱凱廸囚4年5月

時任區議員朱凱廸求情稱當時一心爭取普選，無考慮本港政局發展和社會穩定；法官考慮朱及早認罪和對法律無知，判囚4年5個月。時任朱凱廸新西團隊成員、區議員岑敖暉則沒有以誤解法律為由請求法庭輕判，法官認為這是岑敖暉的刻意決定，因此不考慮該因素，判岑囚4年半。

部分抗爭派另涉2019年暴動案。前學民思潮發言人黃子悅正就理大暴動案服刑，前民間集會團隊發言人劉頴匡則就七一闖立會案服刑。法官認為該案和初選無關，黃和劉各囚4年5個月，刑期與暴動案分期執行。

法官提及前醫管局員工陣線主席余慧明經審訊後定罪，可能不知道初選違法，減刑3個月，判囚6年9個月。另外，「基本法學生研究中心」主席葉國華為被告彭卓棋撰寫求情信，稱彭被起訴後向中小學義務推廣基本法、港區國安法和一國兩制原則；法官就彭的義工服務減刑3個月，另對法律無知減刑3個月，刑期為6年半。

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕墨落無悔 抗爭派 民主派初選案 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法

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