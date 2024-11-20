公民黨認罪3人口供 控方未納證據 楊岳橋譚文豪稱為選舉才簽墨落

公民黨在2020年3月記招宣布會否決政府議案和撥款，為率先承諾運用否決權的泛民政黨。楊岳橋、譚文豪和郭家麒被起訴後退黨，與警方做錄影會面。楊在會面表示，當初對公民黨立法會勝選有把握，不過「人在江湖，身不由己」，2019年社運後民間希望協調初選，他作為政治人物「受好多箭」，礙於形勢參選。楊透露最初不想聯署抗爭派「墨落無悔」聲明，該黨飽受網上攻擊，為了離開輿論風眼才聯署。

楊岳橋供述，國安法生效後，黨內研判用否決權未必合法，改用寫上「以言入罪，無字政綱」的政綱。楊稱盼警方知悉，選舉時可能「講到好大」，實際操作會有因時制宜的改變，例如該黨曾主張否決終院法官任命，最終分別投棄權和贊成票。

本是飛機師的譚文豪表示，參與初選是政治操作的一步，以免被支持者杯葛。他就「墨落」的說法和楊岳橋相似，稱公民黨facebook專頁受網民「轟炸式」攻擊，為選舉公關着想才聯署。譚自言以往曾支持政府撥款，甚至拉攏他人支持撥款，僅在選舉形勢下使用選舉語言，事到如今只能完全配合警方調查。

初選完結後，譚文豪作為「民主動力」執委，曾與民動開會商討初選勝出者的聯合行動。譚文豪解釋，初選勝出者的政治理念和背景南轅北轍，若非初選未必走在一起，不適合組織聯合行動。他最後補充，「你問番我轉頭，我係絕對唔會參加初選，如果知道係犯法，我係絕對絕對唔會咁樣做」。

郭家麒：無奈參選 攬炒從非選項

本是醫生的郭家麒則說，他在政治形勢下無奈參加初選，雖然公民黨以兩度否決財案、逼特首辭職作宣傳，他在屯門醫院擴建等項目立場與政府一致，並非所有議案都反對。郭強調從政以來「攬炒唔係我嘅選項」，希望幫助社會弱勢，若政府做得不好，仍希望商討令政府回心轉意。

（初選案）