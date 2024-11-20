明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

公民黨認罪3人口供 控方未納證據 楊岳橋譚文豪稱為選舉才簽墨落

【明報專訊】根據庭上無披露的審訊文件，公民黨三子楊岳橋、譚文豪和郭家麒還押時均與警方錄口供，不過控方無依賴供辭為證據，亦無傳召3人做證人。本身是大律師的楊岳橋當時稱，如初選前知道違反國安法，「畀我去再揀，我係唔會去參與初選」，又強調未曾與戴耀廷商討「攬炒論」，對於「咁多口水嘅嘢」非常害怕。

公民黨在2020年3月記招宣布會否決政府議案和撥款，為率先承諾運用否決權的泛民政黨。楊岳橋、譚文豪和郭家麒被起訴後退黨，與警方做錄影會面。楊在會面表示，當初對公民黨立法會勝選有把握，不過「人在江湖，身不由己」，2019年社運後民間希望協調初選，他作為政治人物「受好多箭」，礙於形勢參選。楊透露最初不想聯署抗爭派「墨落無悔」聲明，該黨飽受網上攻擊，為了離開輿論風眼才聯署。

楊岳橋供述，國安法生效後，黨內研判用否決權未必合法，改用寫上「以言入罪，無字政綱」的政綱。楊稱盼警方知悉，選舉時可能「講到好大」，實際操作會有因時制宜的改變，例如該黨曾主張否決終院法官任命，最終分別投棄權和贊成票。

本是飛機師的譚文豪表示，參與初選是政治操作的一步，以免被支持者杯葛。他就「墨落」的說法和楊岳橋相似，稱公民黨facebook專頁受網民「轟炸式」攻擊，為選舉公關着想才聯署。譚自言以往曾支持政府撥款，甚至拉攏他人支持撥款，僅在選舉形勢下使用選舉語言，事到如今只能完全配合警方調查。

初選完結後，譚文豪作為「民主動力」執委，曾與民動開會商討初選勝出者的聯合行動。譚文豪解釋，初選勝出者的政治理念和背景南轅北轍，若非初選未必走在一起，不適合組織聯合行動。他最後補充，「你問番我轉頭，我係絕對唔會參加初選，如果知道係犯法，我係絕對絕對唔會咁樣做」。

郭家麒：無奈參選 攬炒從非選項

本是醫生的郭家麒則說，他在政治形勢下無奈參加初選，雖然公民黨以兩度否決財案、逼特首辭職作宣傳，他在屯門醫院擴建等項目立場與政府一致，並非所有議案都反對。郭強調從政以來「攬炒唔係我嘅選項」，希望幫助社會弱勢，若政府做得不好，仍希望商討令政府回心轉意。

（初選案）

上 / 下一篇新聞