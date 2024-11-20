楊岳橋「任公民黨領導」 量刑8年起泛民中最重

認罪囚5年1月 官信悔過

案發時屬公民黨成員的罪成被告包括認罪的楊岳橋、譚文豪、郭家麒，以及不認罪的鄭達鴻，楊量刑起點8年，其餘3人起點7年。法官在判辭表示，公民黨參與涉案謀劃時，楊岳橋在黨內擔當領導角色，積極主動行事，有關情况從2020年3月25日該黨召開初選記者會可見一斑，故以8年為量刑起點。法官接納楊認罪悔過，減刑三分之一，另考慮到他多年來的公共服務，額外減刑3個月，判囚5年1個月。

本案法官接納不少被告對法律無知而減刑；至於無求情稱對法律無知的被告，法官會視他們經過深思熟慮而決定不以此為求情理由。

不過法官特別提及，這項求情理由不適用於戴耀廷及楊岳橋，因為他們均是法律從業員，而且堅決推動落實涉案謀劃，「對他們來說，謀劃合法與否不重要，他們只向別人推銷想法」。

郭家麒譚文豪囚4年2月

鄭達鴻不認罪囚6年半

至於兩名認罪前黨友，法官表示郭家麒跟楊岳橋一樣，同為時任公民黨黨團成員、屬該黨領袖，而「承認案情」曾顯示譚文豪同意晉身立法會後無差別否決財案，但基於他們認罪、在涉案謀劃的參與度、有可能誤信謀劃合法等因素，判處郭家麒和譚文豪各囚4年2個月。

至於時任區議員、持法律學位的鄭達鴻，法官指出鄭當時未考獲律師資格，接納他或被誤導犯案，並考慮他曾任區議員而減刑半年，惟鄭不認罪受審後罪成，判囚6年半。

（初選案）