「口供作用小」認罪減刑20% 林景楠囚5年2月

辯方求情時曾力陳，林景楠無出席協調會議、無簽「墨落無悔」聲明及遲報名參選，加上林曾錄取無損權益口供，冀法庭視他為「其他參加者」及判處社會服務令。法官昨在判辭表示，控罪非常嚴重，社服令並不恰當，而他的口供作用很小，甚至無助控方案情，而早前裁決難以援引其證言。

吳政亨不列組織者 官：或誤信戴

最終法官只考慮林在開審前認罪，由7年的量刑起點減刑20%，他另對法律無知及提供防疫物品，獲額外減刑5個月。

至於吳政亨，法官在判辭認為吳不屬初選組織者、亦非參選人，他在聯絡戴耀廷之時才加入謀劃，吳於國安法生效後擁護「攬炒」主張。另外，吳更自願及意圖繼續向其他人施壓促成謀劃，特別在《蘋果日報》刊登全版廣告，呼籲他人在立法會選舉不要投票予非初選參加者，因此吳屬「積極參加者」。法官以7年6個月為量刑起點，考慮到他可能被戴耀廷誤導而誤信謀劃合法，額外減刑3個月，因他不認罪，總刑期為7年3個月。

（初選案）