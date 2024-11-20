8人沒起訴 鄧炳強稱證據充分就檢控 外交部：不能打民主旗號從事違法活動

就劉偉聰罪脫上訴 鄧：已展程序

鄧炳強昨在政府總部見傳媒，提到案件重判向社會清楚表達，絕不姑息任何危害國安行為。他說戴耀廷提出的「攬炒十步曲」有革命主張，各被告為達個人政治目的而不理市民死活，以自由民主旗號誤導市民，實際上為個人政治前途鋪路。同案被告大律師劉偉聰及前公民黨區議員李予信，今年中被裁定串謀顛覆國家政權罪不成立，律政司其後表示會就劉的裁決上訴；鄧透露相關上訴程序已展開。

李家超：說明危害國安終依法懲治

特首李家超表示，本案說明任何人顛覆國家政權、危害國安，最終都會依法懲治，絕不姑息。他批評反中亂港勢力假借所謂民主、自由、人權藉口，禍港亂港、顛覆國家政權，特區政府必依法追究法律責任，嚴懲不貸。

國安公署斥少數國家抹黑判決

中央駐港維護國家安全公署表示，本港司法機關依照國安法及香港本地法律，將戴耀廷等定罪及判刑，反映罪行嚴重，亦切合本港社會要求依法懲治犯罪分子的主流民意，對全面準確實施國安法，有效防範、制止及懲治危害國安犯罪行為意義重大。公署斥責少數國家政府、政客及反華媒體罔顧法治精神，抱持虛偽「雙標」，大肆抹黑判決，強烈譴責干擾本港執法、司法機關依法辦案和破壞特區法治的言行。

就澳洲外長、英國外交部等就本案量刑發表言論，外交部駐港公署昨晚發文表示不滿及堅決反對，指有關言論詆譭香港民主自由、人權法治，抹黑國安法，干預本港司法。

（初選案）