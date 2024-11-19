失業率微升至3.1% 清潔運輸升幅顯著

孫玉菡：仍處低水平

較上次公布的7月至9月數字，8月至10月總就業人數減少3100，失業人數增加800，致失業率微升至3.1%。倘以行業劃分，「樓房裝飾、修葺及保養」及「餐飲服務活動」業的失業率皆逾5%，屬各行業最高；「清潔及同類活動」、「藝術、娛樂及康樂活動」及「運輸」業的失業率亦見顯著升幅，分別升0.3至0.4個百分點。

議員促關注輸勞行業失業率偏高

立法會勞工界議員周小松稱，雖然失業率僅微升，惟部分容許引入外勞的行業，其失業率持續偏高，舉例「餐飲服務活動」業的失業率達5.1%、建造業4.4%等。他說政府應審視各行業的失業情况，「倘失業率現上升勢頭時，理論上是多了人無工開，那仍是否請不到人要輸入外勞呢？」

周小松亦提及政府循「補充勞工優化計劃」輸入逾1200名清潔員，尚有逾3000宗申請待審批，促政府除關注整體失業率，亦要留意各行業就業情况是否已受外來勞動力衝擊，「一定要確保本地工人有工開」。