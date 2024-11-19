體育園動員公僕測試 可補假缺席視違規 政府：確保順利啟用是重任 梁籌庭指通知倉卒

百元交津 懷孕離港病假豁免

政府本周六在啟德體育園青年運動場做壓力測試，預計5000人參與，即可坐滿球場。消息稱，政府陸續通知多個部門的公務員，需預留周六下午至晚上參與演練，部分人已收到入場「門票」。據悉有關演練列作職務，倘當日原本休假可補假，但不出席將視違反《公務員事務規例》，被視為沒參與日常職務，有可能受懲處，但如懷孕、已離港或請病假可獲豁免毋須參與。

據悉，是次壓力測試主要由警方負責，運輸署及港鐵配合，測試青年運動場滿座時人流；參與演練者需如同正式活動般持票進場，港鐵會實施大型公眾活動安排分流人潮，如車站「准出不准入」等。警方及港鐵今日分別開記者會交代詳情。

政府：非啟動「全政府動員」級別

政府發言人回覆查詢，稱確保啟德體育園順利落成啟用，是政府未來數月的重要任務，當中部分測試和演練，如園區內3個場館及其他地方的人群管理測試，預計需動員數以萬計公務員及政府僱員參與。當局稱，是次動員安排是專為體育園演練而設，並非啟動應急動員機制的「全政府動員」級別，各部門將按運作需要事先調配人手參與演練，以對公共服務的影響減至最低，詳細安排會適時通知參與人員。至於演練涉及的公務員人數、缺席者會否受懲處，政府未有回應。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭說，據他了解今次主要動員工務部門，建築署、地政總署、規劃署等均有人員參與，往後測試將動員其他部門，參與者可獲發100元交通津貼，除非離港等特別理由，否則缺席將當作曠工。他指政府上周才通知演練詳情太倉卒，不少人有微言，並認為今次演練非涉突發天災，大可邀請公眾參與，憂慮公務員日後需負責愈來愈多額外工作。

梁：憂日後更多額外工作

特區政府公務人員聯會主席李方冲表示，在「全政府動員」機制下各部門人員已經分更，預備隨時奉召參與演練，相信公務員對於臨時演練早有準備。

議員：性質近似「全政府動員」

勞聯立法會議員林振昇說，今次演練性質與「全政府動員」機制接近，部分公務員原本已編排其他工作，或本身休假需照顧小朋友，盼當局「人性化」處理。他期望當局日後盡早通知，認為同類動員「一次半次」可以理解，強調不應影響正常工作範疇。

明報記者