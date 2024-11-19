肺癌最常見及致命 逾半確診已末期

惡化快 5年存活率約兩成

醫管局數據顯示，肺癌是本港最常見和最致命癌症，2022年錄得5707宗新症及3782宗死亡；55.1%新症屬第四期，18.4%屬第一期。數據顯示本港肺癌患者的一年存活率為54%（即確診一年後仍生存的比率），5年存活率跌至21.8%。

黃至生說，肺癌惡化速度快，可於一年內由初期演變至晚期，相較大腸癌由發現小瘜肉至確診或需10年，加上早期肺癌患者大部分無徵狀，至中後期才會出現咳血、呼吸時胸口痛等病徵，令存活率減低。

多地採LDCT篩查 專家：適時更新指引

英國、美國及台灣等地近年陸續使用低劑量電腦掃描（LDCT）篩查肺癌（見表），但本港專家小組指引指出，海外研究顯示LDCT有約兩成假陽性機率。黃至生說，LDCT能清晰看到腫瘤，輻射量是傳統電腦掃描的三分之一，海外已常用；至於假陽性風險，他說由於篩查後須檢驗活組織確認，變相要接受不必要的侵入程序。不過，他強調篩查非百分百準確，海外一般接受約八成準繩度。

黃說本地有團隊正做LDCT大型研究，專家小組會適時檢視數據並更新肺癌篩查指引。他建議本港若推行肺癌篩查，可涵蓋50至74歲並有一個高風險因素的人，例如屬長期煙民、有近親家屬病史等。