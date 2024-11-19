篩肺癌 研AI分析公院病人肺片 專家：肉眼難辨不排除更準 可試行蒐數據

醫局早用AI睇肺片 研舊片辨高危者

肺癌是本港最致命癌症，及早診治至關重要。醫管局於2017年起在指定普通科門診試用AI分析肺片，以識別肺炎或癌症等，2021年擴至所有普通科門診及急症室。《施政報告》提出研究AI篩查肺癌，據悉政府考慮到不少病人以往曾因其他病而在公院照過肺片，研究方向包括探討利用AI分析舊肺片，以識別高風險患肺癌者，具體方案尚待研究，例如針對的年齡群組等。

專家組指引不建議查肺片

衛生防護中心轄下癌症預防及普查專家工作小組負責制定各類癌症的篩查建議，小組最新於去年檢視外地研究等數據後，總結本港目前無證據支持推行肺癌篩查，並明確指出不建議篩查肺片。專家小組成員、中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃至生接受本報訪問時說，X光主要診斷骨骼及硬組織，醫生肉眼較難識別腫瘤，故海外已少用肺片篩查肺癌，較常用低劑量電腦掃描（見另稿）。

近年有研究顯示AI分析大腸鏡影像、乳房X光造影等可及早診斷患癌，美國亦有用AI辨識活檢組織化驗結果。黃至生說，暫未見大型研究證實AI分析肺片有助肺癌患者提早確診，但不排除AI可為醫生肉眼補漏拾遺，且分析公院現有肺片毋須招募病人和額外資源，認為值得試行。

黃說，專家小組制定篩查指引須基於研究數據，例如證實有助提早確診，或能增加存活率，建議醫管局試行AI篩查時蒐集數據研究，了解準確度、假陽性機率等，日後供專家小組參考。他稱若數據顯示AI肺片篩查準確度與其他篩查工具相若，可考慮更廣泛應用。

急症醫生：或現假性須臨牀判斷

有不具名的公院資深急症室醫生稱，目前已很常用AI分析普通科門診和急症室病人肺片，分析報告會指出有問題的結節，而由於有可能出現假陽性或假陰性，故醫生收到報告後須臨牀判斷，決定轉介其他檢查或專科跟進。他稱現做法行之有效，暫未聞會擴展應用範圍。

彭鴻昌倡釐定高危組顧效益

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，推行癌症篩查須考慮成本效益，建議當局釐定何謂高危群組，如年齡、吸煙歷史和家族病史等，又關注高危者若很久沒在公院照肺，是否便無法識別患癌。他說目前公營醫療體系負擔沉重，認為長遠須將肺癌篩查放至基層醫療，配合健康控制，預防高危者演變成患癌。

明報記者 張逸羲

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