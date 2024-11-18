萬宜減弱今1號波 值天文大潮低地恐浸

天文台又表示，今明兩日正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料今晚及明晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，呼籲市民採取適當預防措施。

季候風共同影響 今明風勢增強

氣溫漸降 周三最低18℃

超強颱風萬宜昨日減弱為強颱風，中心風力每小時145公里，昨晚8時，颱風萬宜集結在馬尼拉以北約210公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約25公里，橫過呂宋，並進入南海中北部。

按天文台預測，萬宜進入南海中北部之後，繼續向西北或西北偏西移動，今晚會在本港以南約400公里外掠過，橫過南海中部，並向海南島東部海面靠近，強度逐漸減弱。

天文台稱，廣東北部的氣壓正在上升，預料一股達強風程度的東北季候風會在未來數日影響華南沿岸。萬宜會在今明兩日橫過南海中部，隨後大致移向海南島一帶。受萬宜及東北季候風共同影響，未來兩三日廣東沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，氣溫逐步下降，周二最低19℃，周三最低18℃，市民要留意在風勢頗大的陰雨天下，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。隨着萬宜遠離沿岸地區並逐漸減弱，本周後期該區驟雨減少，天色漸轉明朗。