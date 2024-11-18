政府答按約處理供應商款項 狄志遠批含糊

環署：指定袋合約無硬性規定生產庫存

被問現有指定袋將不再適用，如何處理指定袋供應商的款項損失，環保署回覆稱，指定袋供應合約並無硬性規定生產和庫存量，只會按指定袋的實際生產量向供應商支付相應費用，並會繼續與各供應商保持溝通，按合約妥善處理所有情况。

狄志遠形容答覆含糊，斥垃圾徵費開支屬公帑，當局卻未能回答，情况不理想，故打算致函當局，主要敦促交代垃圾徵費開支及如何處理有關供應商合約，盼將暫緩垃圾徵費後的成本及風險降至最低。

有供應商稱預期收入落差大

有不願具名的指定袋供應商表示，政府2月預訂未來數月指定袋生產量，在垃圾徵費暫緩後，交貨量減少。被問現有指定袋將不再適用，會否有損失，該供應商料生產膠袋所需的基本材料能續用，不過垃圾徵費暫緩後，預期收入有「很大差異」，幸好有其他生意補貼，未影響整體業務；又透露未見合約有賠償機制，政府在暫緩措施至今未有就相關事宜聯絡他們。

翻查資料，政府為推行垃圾徵費批出約12.48億元合約，包括9份供應指定袋合約、兩份供應指定標籤合約，以及1份提供倉儲及物流統籌服務合約。