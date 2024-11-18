私宅本月後簽約章不獲派指定袋 環署：不設申請期限 環團：徵費暫緩後約章幾無用

明報記者 蔡穎琳

《減廢回收約章》要求參加的私人住宅或大廈的物業管理公司、業主立案法團或居民組織至少收集6種回收物，包括紙張、金屬、塑膠、玻璃容器、紙包飲品及廚餘，並須每3個月提交一次回收證明文件，例如由回收商或「綠在區區」發出的回收物收集紀錄或收據等。

已派430萬個袋 環署：研優化設計垃圾收費

環保署表示，截至本月初已接獲逾870份申請，涉約68萬個住戶，其中385個屋苑已成功簽署《約章》，涵蓋約28萬個住戶；至於其餘申請在完成確認程序後亦會陸續批出。根據香港減廢網站，截至11月15日，有424個私人住宅處所已簽署《約章》。

然而，本報上月獲環保署回覆稱，指定袋設計及功能有可改善之處，即使將來再用指定袋落實垃圾收費，現時指定袋將不再適用。

被問會否為「散貨」而延續《約章》，環保署說，至今已向成功簽署《約章》的屋苑提供約430萬個指定袋，並繼續向合資格屋苑提供庫存中的指定袋，無計劃再生產額外指定袋。至於《約章》成效及研發新指定袋的進度，環保署稱政府正研究如何優化垃圾收費計劃，包括指定袋設計，並會持續監察和評估民情和市民在減廢回收的參與度，明年中向立法會環境事務委員會匯報。

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，環保署是否續派免費指定袋已不再重要，垃圾徵費暫緩後，指定袋與普通垃圾袋只有顏色之別，市民減廢意欲大減，料《約章》教育作用「接近零」（almost zero），並透露自宣布暫緩措施後，到工商機構講解減廢的邀請明顯下跌，因此他敦促政府盡快公布垃圾徵費時間表。劉又強調，垃圾徵費原意為減少整體垃圾量，未見派指定袋及要求交回收報告與源頭減廢有何關連，質疑《約章》是否「放錯重點」。

議員：未參加屋苑會為形象參加

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，當初環保署派指定袋，是因為政府已生產一定數量的指定袋，盼利用現有資源協助宣傳減廢回收，將來雖然不再續派指定袋，但現已有逾870份申請約章，反映物管業界渴望成為ESG（環境、社會和治理）企業，相信其他未參加的屋苑會為提升公司形象而參加。他亦不認同側重回收屬「失招」，認為暫緩垃圾徵費的因素包括回收配套不足，《約章》目標清晰，旨在擴大回收配套。

有物管界稱不派損參與欲

香港物業服務公司協會主席潘建良表示，參與《約章》較大的誘因是獲派免費指定袋，如果不派，估計會影響現時未申請參加屋苑的參與意欲，亦有感市民減少討論環保，相信不再派袋會進一步減低討論熱度，建議政府向新參加《約章》者派免費指定袋，對現有參加者多派半年指定袋。

香港物業服務聯盟主席甄韋喬透露，環保署將於本月底約見聯盟討論《約章》。他認為，不論日後垃圾徵費按袋抑或按大廈用量收費，皆要求住戶做好減廢回收，故《約章》仍有助提高環保意識。

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