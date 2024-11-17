入學簡介吸1500人 不乏優才 英華校長：內地童報讀增 填直資空缺

優才稱港教育全面 藝術亦佔分

英華本月4日開放網上預先登記參與中一簡介會，3分鐘內名額已滿，昨禮堂座無虛席。來自深圳的周太去年8月以優才配偶身分到港，昨出席簡介會為於本地讀小六的兒子了解升中安排。她透露去年起已參與不少名校簡介會，以英華為首志願。她認為香港教育較着重學生全面發展，舉例視覺藝術、音樂都有一定佔分比例。

來年辦IAL 學費5.8萬待批

陳狄安表示，近年本地適齡學童減少，但在人才計劃下不少內地學童來港，填補直資學位空缺。他透露，英華一向受家長歡迎，未有學位空缺，而去年收到約2200份入學申請中，報讀的內地學童較前年有明顯增加，將秉持「擇優而收」原則取錄學生。

另外，英華下學年將為中五、六級學生開辦國際高級程度考試（IAL）課程，以數理科為主。陳狄安稱，今年約7月時獲教育局批准開辦，將開設一班教授IAL課程，約30個名額。學費方面，IAL學生每年學費暫定58,000元，較文憑試學生高逾一半，現仍待教育局審批作實。

陳又說，正為有意修讀IAL的中四級學生提供銜接班，「已經爆滿」，未來數年將視乎學生反應、資源調配等決定是否增設修讀名額。被問開辦IAL原因，他強調「沒有一個課程適合所有人」，望提供選擇讓學生按升學理想、讀書模式等選讀合適課程。