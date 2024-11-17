住宅廚餘回收桶 料明年底45%覆蓋

遍佈213公屋邨 私樓起步遲

環保署稱，會繼續加強推廣家居廚餘回收，包括鼓勵更多私人住宅處所參加《減廢回收約章》，承諾在處所內提供便利的分類回收設施，當中包括廚餘回收桶，2025年底前把全港住宅廚餘收集設施增至約1600個，屆時設廚餘回收桶的住宅樓宇佔整體住宅人口比例將由現時約35%提升至約45%。

該署指出，目前全港有106個私人住宅安裝了約310個智能廚餘回收桶，相較於去年底在私人屋苑的約100個，增長率逾兩倍。現時政府主要透過3個資助項目協助私人住宅樓宇安裝智能廚餘回收桶，包括回收基金「特邀項目：支援住宅樓宇採用智能回收箱技術以收集及回收廚餘」、環境及自然保育基金「實踐及行動項目」，以及去年12月底環境運動委員會與環保署合推的「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」。

環署：多個項目資助私樓裝桶

該署稱，私人住宅樓宇的居民組織和物業管理公司如同意安裝智能廚餘回收桶，並提供所需日常管理及清潔人手，可透過各項計劃提交申請，該署會為申請處所提供專業意見和技術支援。而除了智能廚餘回收桶，環保署也透過「廚餘收集先導計劃」為約30個私人屋苑提供傳統腳踏式廚餘回收桶。

（城市保育）