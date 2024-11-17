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廚餘回收4年飈20倍 O‧PARK1瀕爆 收集量料續升研在地處理 環團促增設施免焚化

【明報專訊】廚餘是都巿固體廢物最主要來源，約佔三成。政府暫緩垃圾收費，但繼續加強各項廚餘回收措施，廚餘回收大幅增加，由4年前日均回收15公噸增至現時約310公噸，升幅近20倍，回收率由0.5%增至近一成，單是今年1月與10月比較的月回收量已升50%，升幅主要來自家居，環保署預期整體回收量會續升。有環團關注現時回收量已幾乎盡用首個廚餘廠O‧PARK1的200公噸日均處理量，O‧PARK2雖仍有約三分之二容量，但日後私人屋苑收集廚餘料仍有擴張空間，長遠需擴充廚餘設施產能，避免送往焚化或堆填。環保署稱中短期可應付，透露正探索更具成本效益方法如在地處理廚餘的新技術。

明報記者 馬耀森

住宅桶回收量 9個月增3.5倍

環保署表示，隨着當局持續加強各項廚餘回收措施，整體廚餘回收量顯著增加，今年10月收集的廚餘9613公噸，較1月6418公噸上升約50%。

各類回收途徑中，以公共屋邨和私人住宅的智能廚餘回收桶的增長量最多，今年10月為2745公噸，較1月的608公噸增加3.5倍；工商業廚餘收集量則由1月的5685公噸增至6644公噸，升約16.9%（見圖表）。

收集點明年翻倍 冀後年公屋一座一桶

環保署稱，2023年整體廚餘回收率約6.3%，高於2021年的5%和2022年的5.6%。本報以2022年數字（每日棄置堆填區的廚餘約3300公噸）推算，今年10月廚餘回收率約8.6%，是有紀錄以來最高。

環保署稱，由2023年底至今年10月底，全港各區廚餘收集點已由800個增至約1400個，未來一年會進一步增至約1600個，並會安排逐步為使用量較高的公共屋邨增設智能廚餘回收桶，以期2026年內達到公共屋邨「一座一桶」。

環團：誘因有效 料私樓回收續升

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑分析，環保署利用誘因（綠綠賞）改變市民回收習慣的策略有一定成效。不過他稱現時O‧PARK1已達產能頂峰，每日最多可處理300公噸廚餘的O‧PARK2亦已用了約三分之一處理量，預計隨着私人屋苑收集廚餘網絡擴大，收集量會進一步上升，即使日後政府以焚化為本，本港長遠仍有必要增加廚餘處理設施，因焚化並非處理廚餘理想方式。

他解釋，廚餘水分含量高，較難燃燒，若將廚餘混入其他垃圾焚燒，需耗用額外能源以確保焚化爐溫度維持850℃以上，削弱轉廢為能效益，也會有釋放二噁英的風險。

陳永傑認為，要焚燒垃圾，必須先做好垃圾分類，內地、日本等地都以焚燒作為終端處理垃圾的方式，各地都有嚴格垃圾分類要求，確保廚餘與其他垃圾分開，而最有效方法就是做好源頭分類。

環署：有需要可增產能 中短期夠用

環保署表示，回收網絡收集到的廚餘會運往廚餘處理設施，再轉化為電力和堆肥。現時除O‧PARK1、大埔和沙田污水處理廠的「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃，O‧PARK2亦已於今年3月開始運作，這些設施合共每日可接收及處理600公噸廚餘。因應O‧PARK2廚餘預處理系統的運作能力表現，以及現時污水處理廠情况，在有需要下可即時提升現有總處理能力至每日750公噸，足應付中短期需要。

陳永傑向環保署索取的資料顯示，今年9月收集的9096公噸廚餘中約5200公噸運到O‧PARK1，佔整體近六成；O‧PARK2則吸納約三成多廚餘，餘下分別由大埔及沙田污水處理廠處理。翻查紀錄，今年5月O‧PARK1處理5790公噸廚餘，平均每日約187公噸，接近該設施每日200公噸的上限。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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