零反對 《施政》致謝議案通過

特首李家超昨表示感謝立法會通過致謝議案，政府會仔細分析和考慮議員在辯論中的意見，務求落實措施時切合市民需要和期望。對於《施政報告》下調進口價200元以上烈酒的稅率至10%，管浩鳴質疑政策矛盾，並引述當局早年以健康為由不減酒稅，如今前言不對後語，是以經濟凌駕社會福祉。自由黨邵家輝說，下調烈酒稅有助酒類貿易，建議若一段時間後酗酒數字沒上升，可進一步減酒稅。盧寵茂重申今次只調低較高價值烈酒的稅率，旨在促進貿易，相信控煙政策長遠也能「贏經濟」。

政府正檢討公共醫療收費，盧寵茂早前稱普通科門診將主要服務弱勢社群。選委界議員林順潮說社會出現「加鹽加醋」評論，憂慮日後中產僅能向私家醫生求診，變成「中產下流族」。盧回應時承認坊間有誤解，希望傳媒別報道「所有不實、危言聳聽的言論」，重申公營醫療是市民健康的安全網。

港澳辦主任夏寶龍早前鼓勵工商界堅定支持特區政府，地產及建造界議員龍漢標前日發言，盼當局有商有量、補地價應「貼市」。發展局長甯漢豪昨總結發言稱，開發新區不是生意，政府不會單以地價收益與發展成本評估應否推出項目，強調新發展區能帶來社會經濟效益。她說政府不會堅持徵收與市場脫節的地價，期望商界也能兼顧社會責任。